《股金豐采－涂國彬》ＶＩＸ低位波幅有限

《股金豐采》今年以來，除了年初延續去年聖誕假期後從高位大幅回落外，恐慌指數ＶＩＸ

基本維持在１０至２５的區間上落。

期間也發生過急漲急跌，大多數是受到對中美貿易戰以及全球經濟增長前景的擔憂的影響，

投資者情緒敏感反覆，也令全球資產波動。不過相對於去年，今年ＶＩＸ的波幅有限。



＊今年回吐五成＊



進入１２月，ＶＩＸ也一度受到美國數據疲弱和中美貿易關係緊張的影響在１２月３日高見

１７﹒９９，但很快傳來好消息，即中美達成首階段協議，英國大選塵埃落定，美國經濟數據普

遍也造好。如此一來，ＶＩＸ很快回吐漲幅，１２月１６日甚至低見１１﹒７１，隨後就在１２

水平上方窄幅震蕩。不僅如此，隨著假日氣氛轉濃，投資者入市意欲減弱，市場也暫時沒有新的

特別大消息，ＶＩＸ保持在低位震蕩，或將維持到明年年初。在此期間，美國股市不斷創出歷史

新高。美股三大指數在今年內已經分別纍積了超過兩成的漲幅，而ＶＩＸ今年內已經回吐了五成

。



＊關注美國大選＊



但ＶＩＸ不會一直保持在低位，畢竟明年還有新的風險，已知的就有美國大選，由此也會影

響到中美下階段的談判。約翰遜贏得大選後，硬脫歐風險增加。以及投資者還需要更多數據驗證

全球經濟增長是否會陷入衰退。更不要說一些其他未知的風險，這些都足夠令ＶＩＸ隨時出現單

日上漲下跌一兩成的情況。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

