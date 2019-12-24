《鍾之日記》總理預告降準，Ａ場聞風而起

《鍾之日記》１２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



平安夜，港股半日市。受節日氣氛影響，港股今早輕微低開４點報２７９０１，港交所

（００３８８）受壓下，恆指最低曾見２７７９２點跌１１３點，及後濠賭股及中資電訊股反彈

，令跌幅收窄，最終收報２７８６４點，軟４２點或跌０﹒１５％，主板成交３１９﹒８４億元

。

周四（２５－２６日）聖誕節假期港股休市兩日，周五復市。



＊外資休息，Ａ場成交縮＊



滬深港股交易今日關閉，周五才恢復，外資休息，滬深兩市全日成交回落至４４２４億元人

民幣，按日減少１７﹒６％。

市場觀望本周五收盤後會否宣布降準或其他寬鬆措施，滬綜指今早小幅高開，盤中一度倒跌

，但午後明確上漲，石墨烯在一場誤會下爆炒，帶動多板塊上漲，滬綜指全日升０﹒６７％，報

２９８２﹒６８點，深成指升幅更擴大至１﹒３２％，創業板指更漲１﹒９１％。



＊假期前夕交投靜，萬洲阿里續見支持＊



平安夜港股只有半日市，市場假日氣氛濃厚，大藍籌都未見明顯升跌幅。

騰訊（００７００）雖然一度止跌回升，並逼近３８０元關，支撐大市收復部分失地，但其

後疲態盡現，收市微跌０﹒３％，報３７６﹒８元。而匯豐（００００５）這隻「聖誕鐘」亦敲

不響，開市價與收市價持平，收跌０﹒１％，報６０﹒５元。ＡＩＡ（０１２９９）則略有支持

，微升０﹒３％，報７９﹒４元。

市場繼續憧憬中美首階段協議有受惠，萬洲（００２８８）則錄逾１％升幅，為今日升幅最

大藍籌。中移動（００９４１）及聯通（００７６２）見支持，分別收升０﹒９％和０﹒３％。

熱門股方面，阿里巴巴（０９９８８）今日再度破頂，高見２１１元，連續三日創今年１１

月底上市以來新高；收市亦錄１％升幅，報２１０﹒４元。若投資者由ＩＰＯ持貨至今，不計手

續費，每手１００股賺３４４０元。



＊克強總理吹降準風，中資金融股仍偏軟＊



國務院總理李克強強調，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措

施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。

不少分析認為，新一輪降準有望於元旦前後落地。此次官方明確「進一步研究採取降準和定

向降準、再貸款和再貼現等多種舉措」，向市場釋放積極的政策信號，降準有望很快落地。按照

過往人行通常會在周五傍晚宣布降準消息的「傳統」，本周五（２７日）將是觀察降準消息的重

要時間窗口。

此外，雖然人行今日暫停逆回購操作，令公開市場全日零投放零回籠；但人行今日開展６０

億元人民幣的三個月期票據互換（ＣＢＳ）操作，以提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發

行永續債補充資本。

臨近年尾，「降準」風愈吹愈強，雖然市場對此有所憧憬，但在聖誕假期前夕港股交投淡靜

，內銀股亦未見明顯升勢。農業銀行（０１２８８）升近０﹒３％，招商銀行（０３９６８）升

逾０﹒６％，江西銀行（０１９１６）則升１％；但中原銀行（０１２１６）跌近１﹒７％，光

大銀行（０６８１８）跌近１﹒４％，建設銀行（００９３９）跌近０﹒８％。

中資券商同偏軟，興證國際（０６０５８）挫３％，東方證券（０３９５８）跌１﹒９％，

廣發証券（０１７７６）及中信証券（０６０３０）則跌０﹒５％。



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