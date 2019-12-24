【駐滬專電】應勇：落實好２０２０年的工作部署

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市長應勇昨日主持召開市政府黨組會
議，要求落實好２０２０年工作的部署，為確保明年全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收
官、確保經濟持續健康發展和社會大局穩定打下堅實基礎。
應勇指，要抓好工作的起步開局，各項工作都要搶時間、早起步，為確保實現全年任務目標
打下堅實基礎。要抓好歲末年初工作，做好安全生產、主副食品保供穩價等工作。
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