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24/12/2019 09:23

【人行操作】人民銀行今開展６０億人幣三個月期ＣＢＳ操作

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發
行永續債補充資本，將於今日開展２０１９年第七期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量
為６０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為
０﹒１０％，首期結算日為２０１９年１２月２４日，到期日為２０２０年３月２４日（遇節假
日順延）。
　　人行對上一次開展ＣＢＳ操作為１１月２７日，操作量同為６０億元人民幣，期限３個月，
票面利率２﹒３５％。（ａｃ）

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