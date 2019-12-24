【人行操作】人民銀行今開展６０億人幣三個月期ＣＢＳ操作

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發

行永續債補充資本，將於今日開展２０１９年第七期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量

為６０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為

０﹒１０％，首期結算日為２０１９年１２月２４日，到期日為２０２０年３月２４日（遇節假

日順延）。

人行對上一次開展ＣＢＳ操作為１１月２７日，操作量同為６０億元人民幣，期限３個月，

票面利率２﹒３５％。（ａｃ）

