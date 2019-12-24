《經濟通通訊社２４日專訊》國務委員兼外長王毅接受《人民日報》、中央廣播電視總台訪
問，回顧今年工作，他強調任何干涉中國內政、阻擋中國發展的圖謀，最終都將被滾滾向前的歷
史車輪所拋棄。
他又提及香港問題，指堅定支持和香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，又指時間
將證明「一國兩制」在香港不僅行得通、辦得到，也將會得人心。
在台灣問題上，王毅說，今年北京同所羅門群島建交，與吉里巴斯復交，令建交國總數上升
至１８０個，「一個中國」共識在國際上更加鞏固。（ｃａ）
24/12/2019 11:20
【修例風暴】王毅：一國兩制在港不僅行得通辦得到，也將會得人心
《經濟通通訊社２４日專訊》國務委員兼外長王毅接受《人民日報》、中央廣播電視總台訪
問，回顧今年工作，他強調任何干涉中國內政、阻擋中國發展的圖謀，最終都將被滾滾向前的歷
史車輪所拋棄。
他又提及香港問題，指堅定支持和香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，又指時間
將證明「一國兩制」在香港不僅行得通、辦得到，也將會得人心。
在台灣問題上，王毅說，今年北京同所羅門群島建交，與吉里巴斯復交，令建交國總數上升
至１８０個，「一個中國」共識在國際上更加鞏固。（ｃａ）
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