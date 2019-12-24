《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１１９，較上個交易日跌２
點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３點子，報７﹒０１４０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒０１２７。
招商銀行金融市場部首席外匯分析李劉陽最新點評稱，預計２０２０年人民幣匯率的波動中
樞將適當小幅走升。一季度，中美第一階段貿易協議將正式簽署，貿易氣氛相對緩和。在春節前
出口商結匯的帶動下，人民幣匯率可能會在１月出現季節性的升值，中樞可能下移至６﹒９左右
。（ｃａ）
24/12/2019 09:40
【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，即期開市貶１３點報７﹒０１４０
《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１１９，較上個交易日跌２
點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３點子，報７﹒０１４０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒０１２７。
招商銀行金融市場部首席外匯分析李劉陽最新點評稱，預計２０２０年人民幣匯率的波動中
樞將適當小幅走升。一季度，中美第一階段貿易協議將正式簽署，貿易氣氛相對緩和。在春節前
出口商結匯的帶動下，人民幣匯率可能會在１月出現季節性的升值，中樞可能下移至６﹒９左右
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