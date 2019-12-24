【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，即期開市貶１３點報７﹒０１４０

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１１９，較上個交易日跌２

點子，連跌兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３點子，報７﹒０１４０，上個交易日即期

匯率收盤報７﹒０１２７。

招商銀行金融市場部首席外匯分析李劉陽最新點評稱，預計２０２０年人民幣匯率的波動中

樞將適當小幅走升。一季度，中美第一階段貿易協議將正式簽署，貿易氣氛相對緩和。在春節前

出口商結匯的帶動下，人民幣匯率可能會在１月出現季節性的升值，中樞可能下移至６﹒９左右

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