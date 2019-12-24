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即市新聞

24/12/2019 14:34

【華為風波】美國安顧問向英施壓，警告華為助中國竊取情報機密

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國國家安全顧問奧布萊恩接受英國《金融時報》訪問，向英
國政府發出警告，他稱若允許華為進入其５Ｇ電信網絡，有可能使中共竊取到英國公民信息及國
家機密，甚至是核機密及來自軍情五處、軍情六處的機密。奧布萊恩表示，５Ｇ涉及國家安全，
但英國將容許華為進入５Ｇ建設視為商業決定，這令美方感到震驚。
　　英國是「五眼聯盟」情報共享國家之一，但目前尚未作出封殺華為的決定，英國安全官員曾
作結論指，將華為排除在核心建設之外可減輕風險。
　　報道指，美國擔憂中國正努力收集各國公民的遺傳數據，美國安全機構關注中國對美國生物
技術公司的投資，以及從醫院和實驗室竊取患者數據等行為。奧布萊恩指出，若一個威權國家掌
握了個人的身份信息和基因組，並將兩者結合，其將帶來「不可思議的威力」，所以美國反對英
國准華為進入該國５Ｇ網絡。

＊華為猶如特洛伊木馬，歐日澳公民覺醒＊

　　德國有議員發起議案，反對德國總理默克爾同意華為參與５Ｇ網絡建設的決定。奧布萊恩在
訪問中表示，盡管德國精英樂意與中國或華為達成協議，但德國公民卻在「起革命」，甚至在默
克爾的所屬黨內都出現了反對聲音，這證明德國公民還沒有準備好成為北京的「附庸國」。
　　奧布萊恩指出，歐洲、日本、澳洲和紐西蘭的公民開始明白到，「讓華為進入其國家，就像
讓特洛伊木馬進入特洛伊一般」。（ｅｙ）（ｚｚ）

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