【駐滬特寫】上海寫字樓空置率達十年最高，分析料明後年仍陷寒潮

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》近年來，在中國經濟增速放緩、行業監管趨嚴

的背景下，內地寫字樓市場陷入寒潮。高力國際最近發布的數據顯示，截止１２月上旬，上海寫

字樓空置率達到１９﹒３％，與２０１７年持平，達到２００９年以來的最高水平；北京甲級寫

字樓空置率亦升至１５﹒９％，是自２０１０年以來的最高值。租金方面，今年上海寫字樓平均

租金按年降４﹒３％至每天每平方米８﹒４９元（人民幣．下同）；北京甲級寫字樓今年平均租

金為每天每平方米３８３元，按年降４％左右。

而從全國來看，京滬寫字樓市場情況已顯著好於深圳及部分二線城市。早前市場數據顯示，

深圳首三季度寫字樓空置率為２１﹒２％，較去年底上浮１﹒８％，而部分二線城市空置率更是

超過３０％以上，尤其是重慶、無錫、蘇州、長沙。

高力國際報告指，由於市場冷淡，部分開發商將新項目推遲到明年入市，因此預計明年上海

寫字樓供應將達到高峰，屆時空置率將再度推升至２５﹒６％，租金將續回調３﹒５％至

８﹒１９元；到２０２１年，空置率或再度上升至２７﹒５％。而北京寫字樓明年供應亦將進一

步上升，導致空置率續升、租金下跌，整體調整時間或持續一年到兩年左右。



＊高力國際：對寫字樓市場調整不感意外＊



高力國際咨詢服務部華東區董事劉行在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，對國內寫字樓愈

加趨冷的情況並不感到意外，因為從周期來看，經濟正處於下行階段，而寫字樓的核心客戶多是

金融和專業服務類企業，對周期敏感度較高，因此反應較明顯。

劉行說：「從供應角度來說，２０１２到２０１３年寫字樓的市場供應降到底部，彼時市場

處於上行階段，地產商見形勢好便開始大幅拿地，因此土地供應在２０１４至２０１６年增加。

經過２至３年的建設，這批寫字樓於近兩年集中推出，出現供應過量的問題。現在供應過量的局

面下，地產商又不拿地不建樓，等這一波供應量降低後行情就會轉好。因此這一輪供應高峰應該

會持續到明後年。在沒有大的不確定性的情況下，寫字樓市場還是會隨著周期向前推動。」

當然，要說不確定的因素，他認為，最大的不確定性就是中美貿易關係是否有突破，但這個

過程可能要需要持續二十年左右。按照十年一個周期來看，從現在起，起碼還有２個周期市場會

按照上述的情況演變。



＊外資、科技企業將成需求主要來源＊



然而，在這輪寫字樓寒潮中，外資企業、科技公司或將為市場帶來一絲暖意。受到中美貿易

局勢緩解、中國對外開放政策利好以及租金下降帶動，外資企業活躍度較之前有所提升，特別是

外資金融機構在積極的進入市場。

戴德梁行研究院首席政策分析專家魏東表示，外資銀行、證券、基金、保險近年來都在加速

布局中國市場。政策上允許外資機構擴大業務範圍，這就意味著會招人，招人之後就會有對寫字

樓的需求。

對於中美貿易爭端是否會影響到部分外資在華發展，劉行指，美國企業已經不是寫字樓市場

的主導力量了，目前非美系的外資企業在寫字樓市場更為活躍，包括來自日韓以外的亞洲企業和

歐洲企業，主要是受到一帶一路的影響。

