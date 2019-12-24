【ＦＯＣＵＳ】內地降２﹒７萬億進口貨關稅，中產或成穩增長奇兵

【ＦＯＣＵＳ】面對即將踏入的２０２０決勝之年，北京趁歲尾收爐之際密密出招，繼周日

（２２日）推撐民企２８條後，總理周一（２３日）罕有預告更多降準、再貸款、再貼現助小微

企降成本；而內需更成政策加碼對象，高達３８９０億美元的進口商品關稅將自元旦起下調，從

凍豬肉到蔓越莓、從貓糧到尿片，富裕中產階級強大的消費潛力，或成為明年穩增長的奇兵。

值得一提的是，上述８５９項進口商品目錄中，包括多種治癌藥原料、罕見藥原料、生物鹼

類藥品、疫苗等關稅全將降至零，或顯示被華爾街戲稱為「世界上最大護養院」的中國，正嚴肅

應對人口老化挑戰，而醫療保健、創新藥物概念明年或脫穎而出。



＊力谷內需，牛油果威士忌黑珍珠在列＊



決勝全面建成小康社會及脫貧攻堅的２０２０年，對中國乃至中共而言意義非常。儘管外圍

貿易戰逆風暫緩，惟國內新舊矛盾交織、增長下行壓力加大，政策工具箱受制債務高企更掣肘處

處。

近日密密出招的北京，昨發布《２０２０年進口暫定稅率等調整方案》通知，宣布自元旦起

對８５９項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率；據測算，清單所列商品於去年中國的進口

總額達３８９０億美元（約逾２﹒７萬億元人民幣），相當於去年全部進口貨值２﹒１４萬億美

元的１８﹒２％。

仔細看，從凍豬肉、凍鱈魚、凍蟹，到牛油果、威士忌、乳酪等食品；從木料、紙張、棉布

，到成衣、尿片、黑珍珠等消費品，內地富裕中產階級強大的消費潛力，或成為明年穩增長的奇

兵。

分析就指，現時中國產能過剩並缺少外在需求，外貿主導權欠奉，因此轉而力谷內需。而下

調進口關稅有助減輕商業及消費者成本，並可藉此重申對全球自由貿易的立場。



＊應對人口老化，抗癌藥原料關稅歸零＊



值得一提的是，上述８５９項進口商品目錄中，包括多種治癌藥原料、罕見藥原料、生物鹼

類藥品、疫苗、哮喘及新型糖尿病藥品原料等關稅全部將降至零。其中如治癌藥原料來那度胺，

藥廠如中國生物製藥（０１１７７）、百濟神州（０６１６０）等都有涉足。

中國大降進口醫藥類商品關稅，或顯示被華爾街戲稱為「世界上最大護養院

（ｗｏｒｌｄ’ｓ ｌａｒｇｅｓｔ ｎｕｒｓｉｎｇ ｈｏｍｅ）」的中國，正嚴肅應對人口

老化挑戰，並致力為國民編織更牢固的社會安全網，以避免導致遏抑消費。

事實上，多位知名中國經濟觀察人士在展望２０２０年時都指，仍在放緩的中國經濟增長將

主要面對「人口老化」及「明斯基時刻」，惟決策者擁有避免發生金融危機的工具，股市有買入

機會。

有鑑於此，過去十年耐用品消費的黃金時代或轉向服務消費脫穎而出，醫療保健、創新藥物

乃至休閒旅遊、５Ｇ概念等值得留意。

