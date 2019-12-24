《匯市縱橫－蕭啟洪》平安夜

《匯市縱橫》聖誕鐘響起，平安夜在社會紛紛亂亂中靜悄悄地來臨了！侵侵在此佳節之前為

我們送上了一個普天同慶的大禮，就是準備跟中國簽署中美首階段的貿易協定。先不管此協議誰

佔便宜，市場是一面倒的歡迎。美國股票市場再創歷史新高，港股亦不甘人後趁年末前挑戰

２８０００點。

原來侵侵是一個徹頭徹尾的美國人。美國人是好戰分子。根據維基百科，美國打從立國至今

，大大小小的戰役也打過很多遍。１８世紀美國人共打了７場戰役，主要是獨立戰爭，結果美國

取得大部分戰爭的勝利。１９世紀，共６０場戰役，戰果相信大家有目共睹。

到２０世紀，美國共參與３８場戰爭，當中開始有更多的亞洲地區戰爭，當時以對抗世紀初

橫掃半個地球的共產主義政權。當中包括對古巴、朝鮮、越南、寮國、柬埔寨等國家動武。但美

國人在這些戰爭中並沒有如前世紀的戰爭般順利。其中越南及暹羅半島的敗戰是美國最慘痛的戰

役。

痛定思痛，美國人明白明刀明槍對付不了共產政權，他們採取了軟攻，通過宣揚民主、自由

、人權，成功在１９８９年把歐洲的共產政權的半壁江山成功瓦解。蘇聯這個老共政權也分解成

為現在的俄羅斯等一眾東歐及中亞國家，國際影響力大不如前。美國人又打了一場漂亮的勝仗。

在蘇聯瓦解以後，世界上已經沒有可跟美國這個資本主義的工業強國對壘的共產或社會主義

國家，因當時的中國正處於改革開放的初期，並沒有能力與美國爭一日的長短。但３０年後，中

國改革開放４０年，經濟實力已今非昔比，短短４０年之間已經成為世界第二大的經濟體且國際

社會的話語權愈來愈大，成就令人讚歎。因此也衝擊著美國的一哥地位。此時，從美國的自身利

益來看，壓倒中國是維護自身利益的舉措，是維持世界一哥的舉措、是資本主義與社會主義的你

死我活的舉措。

說到這裏，相信讀者應該明白為甚麼美國對中國的貿易爭端會延長戰線，亦明白美國對中國

是長期的鬥爭，並不會輕言放棄。明年是美國總統大選年，貿易戰應該不會大幅變壞，但到年末

當大選塵埃落定後，無論誰入主白宮，對華政策並沒有第二選項。看來這個平安鐘是仍能多響一

年！在此筆者祝願各讀者闔家平安，投資買賣平安，並祝聖誕快樂！



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



澳元：前周建議候高於０﹒６８８０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６７２０，止蝕

０﹒７０００。



日圓：本周建議候高於１１０﹒２０沽出美元兌日圓，目標１０８﹒２０，止蝕１１１﹒２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

