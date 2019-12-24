《師傅教路－黃瑋傑》東風是否受惠ＰＳＡ合併ＦＣＡ，仍有待觀察

《師傅教路》東風集團（００４８９）公布了１１月份汽車產銷數據，雖然產量和銷量同比

和環比都上升，但股價仍未扭轉跌勢，昨日（２３日）更一度下破２５０天線，最低見到７﹒１

６元，收報７﹒２８元，下跌０﹒７％，呈現五連陰。

東風集團１１月份汽車產量約２９﹒４２萬輛，同比增長５﹒８５％，環比１０月份則增長

２２﹒４％；１１月份銷量約２８﹒８萬輛，同比和環比分別增長２﹒２％和９﹒７％。今年

１至１１月份累計產量約２６４﹒７３萬輛，同比下跌５﹒９９％；累計銷量約２６４﹒６６萬

輛，同比下跌３﹒５５％。按生產單位劃分，今年１至１１月份累計銷量跌幅最大的生產單位包

括東風雷諾（累計銷量只有１５１４１輛，同比下跌６８﹒７９％）、神龍汽車（累計銷量約

１０﹒８１萬輛，同比下跌５４﹒７６％）、東風日產乘用車（累計銷量為１４６５３輛，同比

下跌３８﹒６６％）、東風特種商用車（累計銷量為１９７５５輛，同比下跌２８﹒６４％）、

東風乘用車（累計銷量為６６００７輛，同比下跌２３﹒０６％）。



＊ＰＳＡ併ＦＣＡ成全球第四大＊



神龍汽車是由中國東風汽車與法國標致雪鐵龍集團（ＰＳＡ）各出資５０％興建，旗下主要

生產及銷售東風雪鐵龍與東風標致品牌系列汽車，實行「一家公司、兩個品牌」的經營模式。

據了解，過去１８個月內，神龍汽車銷量大幅下滑，從２０１４年最高峰７３﹒１萬輛下滑

至去年２５﹒３４萬輛。今年１２月１８日，ＰＳＡ與菲亞特克萊斯勒汽車（ＦＣＡ）簽署了合

併協議，雙方業務將以５０：５０比例合併，合併預計在未來１２至１５個月內完成。完成合併

後，將成為全球銷量排名第四、收入排名第三的汽車集團。以去年銷量為例，ＰＳＡ與ＦＣＡ兩

大集團汽車銷量達８７０萬輛，合併收入接近１７００億歐元，經常性營業利潤超過１１０億歐

元。



＊東風佔新公司股本約４﹒５％＊



為盡可能令美國監管機構批准ＰＳＡ與ＦＣＡ合併，東風通過向ＰＳＡ出售其持有的

３０７０萬股ＰＳＡ股份。東風目前間接持有ＰＳＡ約１﹒１０６２億股股份，佔ＰＳＡ已發行

股本約１２﹒２３％，預期ＰＳＡ股份回購完成後，東風仍持有約７９９２﹒２２萬股股份，可

交換為ＰＳＡ與ＦＣＡ合併後新公司的１﹒３９２２億股份，佔新公司已發行股本總數約

４﹒５％。同時，東風還與ＰＳＡ達成新的協議，雙方將延長其合資企業神龍汽車的合作期限，

而神龍汽車未來將獲得ＰＳＡ在中國的新品牌授權。據報道，東風還與ＰＳＡ討論將歐寶品牌引

入中國的可能性。如果雙方同意將歐寶品牌引入中國，神龍汽車將擁有歐寶汽車的專有權，並享

受以更低價從ＰＳＡ進口汽車零部件的權利。未來東風能否成功引入歐寶品牌，以及與ＰＳＡ和

ＦＣＡ合併後新公司在品牌合作權、技術、研發、採購、製造、市場開發各方面進行合作而受惠

，仍有待觀察。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

