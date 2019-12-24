《股壇解碼－戴名》特朗普連任在望；百濟神州盈利難料

《股壇解碼》特朗普的彈劾方案一如預期獲眾議院順利通過，但共和黨在參議院享有絕對優

勢，彈劾方案根本就不可能在參議院獲得通過，外界猜測民主黨希望透過彈劾過程不斷發放特朗

普的負面消息來打擊共和黨選情，但綜合特朗普任內政績、耶路撒冷問題、中東撤兵和朝鮮核武

這些困擾全世界多時的問題都在特朗普手上或有望解決。美國國內經濟數據向好（雖然不一定完

全是特朗普的功勞），道指屢創新高都有助特朗普連任，加上貿易戰若果真的能和中方簽下協議

，這份成績表相信足以支持連任。上周道指在結算後出現貼價期權淡倉建倉的情況，位置大約在

２８３５０點附近，投資者可視為道指短期的牛熊分水線，道指若跌穿２８３５０點的話大市將

出現大幅下挫。



＊窮兵黷武＊



朝鮮發報將繼續強化軍事武裝力量，事件讓外界擔心美朝關係將進一步惡化，美方亦表明會

在聯合國要求進一步制裁朝鮮，東北亞的形勢越緊張越不利亞洲地區的經濟復甦，當中最受衝擊

的將會是近年經濟持續下滑的中國。



＊艱苦日子＊



國內最近公布的１１月ＣＰＩ顯示上升４﹒５％，１０月份上升３﹒８％，數據再一次刷新

歷史高位。而中國的Ｍ２增速在近年來開始穩步下行，當中撇除因基數太大和近年中央對房地產

調控的影響外，近期影響ＣＰＩ最主要的是豬肉價格，在非洲豬瘟和中美貿易戰的雙重打擊下，

ＣＰＩ有望在明年第一季再創新高，加上ＰＰＩ近年來一直表現疲弱。本次的通脹就是結構性通

脹，也是中國改革開放３０年來從未有過的現象，相信央行在未來一段時間會下調ＭＬＦ（中期

借貸便利）利率或者透過其他工具釋放流動性，到時候將有部分資金流入樓市催生資產泡沫，而

ＰＰＩ的持續不濟亦將造成實體經濟進一步的萎縮，由於中國居民的信貸槓桿已經非常高，到時

候中國將面對難以解決的信貸危機。



＊靜觀其變＊



上周恆指徘徊在２７５００點至２８０００點之間，由於臨近結算，相信將繼續維持現價位

水平橫行至結算為止。恆指熊證街貨有上升跡象，不排除大戶會借勢上試２８３００點位置回收

部分熊證重貨區然後待結算後再重新部署。維持恆指下跌底部為２５５００點的預測。



＊股票簡評＊



百濟神州（０６１６０）主要從事生物製藥業務，專注於開發和商業化用於治療癌症的藥物

，當中包括分子靶向和腫瘤免疫治療藥物。集團更透過訂立多份獨家許可協議，向許可方取得在

大中華區開發、製造、商業化多種產品和在研藥物的權利。由於集團主要以創新藥為業務焦點，

但專注創新藥的企業都有一個特點，一般都面對研發所需時間漫長，往往要經歷８－１０年才能

研製成功上市。當然一旦進入銷售階段，業績增長和利潤爆發的能力是不容小觀，相關企業亦會

收入不菲，但一旦研發失敗則要面臨零回報的結局，屬於高收益高風險高不確定性的本質。媒體

報道百濟神州旗下重磅產品澤布替尼（作為首款中國研發並於美國上市的抗腫瘤新藥）已於今年

１１月獲得美國ＦＤＡ批准用於治療既往接受過至少一項療法的套細胞淋巴瘤（ＭＣＬ）患者。

不過在１２月１６日集團公布相關臨床試驗結果中已宣告失敗，這樣對百濟神州的後續發展和股

價憧憬無疑是沈重打擊。

集團前三季營收超２６億，但虧損接近４０億，預計全年虧損將接近６０億，以現價市值高

達８１４億來說，相信投資者押注的是百濟神州的研發能力，但實質上並不能支持股價長期高企

，在產品或研發沒有新突破之前，投資者可趁現價減持，待股價在８０元附近再考慮買入。《資

深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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