【回顧展望－金融色變】匯控業績表現未如理想，管理層連番變動

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》外圍環境充斥不明朗因素，中美貿易戰及英國脫歐

前景未明，加上香港下半年發生社會運動並持續逾半年，面對多項挑戰下，匯控（００００５）

今年業績表現未如市場預期，集團管理層更有一連串的人事變動。

集團的去年業績令市場失望，經調整收入增長率與支出增長率之差（ＪＡＷＳ）未能達到正

數，雖然今年首季返回正數，但受到收入環境挑戰增加，增長前景轉弱加劇等影響，集團第三季

業績差過市場預期，單計第三季，稅前盈利按年跌１８％，經調整收入增長率與支出增長率之差

為負２﹒４％。集團更指出，不再預期能於２０２０年達到有形股本回報超過１１％的目標。



＊范寧「閃辭」行政總裁一職＊



匯控管理層今年出現連番的人事變動。行政總裁范寧，突然在今年８月份集團公布中期業績

當日宣布辭職，任期僅約一年半。由時任環球工商金融行政總裁祈耀年擔任臨時行政總裁，直至

委任繼任人選為止。

范寧２０１８年２月出任匯控行政總裁，接替早已宣布離任的歐智華。他１９８９年加入集

團，出任集團行政總裁時年僅４９歲，是匯控超過１５０年以來最年輕的行政總裁。市場對於范

寧離任有多個揣測，包括他與主席杜嘉琪作風不同而出現矛盾，亦有指員工不滿其領導方式，更

有傳匯控為逃脫洗錢和違反制裁法案等的處罰，而在其他案件配合當局調查，導致華為副董事長

孟晚舟在加拿大被扣押。在范寧辭職的消息公布後一星期內，匯豐大中華區行政總裁黃碧娟亦宣

布辭任，並取消大中華區行政總裁的職位，及後亞太區首席風險官馬凱恩（Ｍａｒｋ

ＭｃＫｅｏｗｎ）宣布於年底退休。有傳指匯控要求高管制定開源節流計劃，而裁員是其中一部

分，而受影響的員工亦包括集團的高層。



＊多名高級管理層變動＊



繼８月份宣布有３名高層人員離任後，匯控在１２月初再公布一系列的人事變動，包括繆思

成（Ｍａｒｃ Ｍｏｓｅｓ）退任集團風險管理總監一職，由批發市場及信貸風險管理主管郭珮

瑛（Ｐａｍ Ｋａｕｒ）接任；安思明（Ｓａｍｉｒ Ａｓｓａｆ）退任環球銀行及資本市場行

政總裁，轉任企業及金融機構業務主席；環球資本市場主管Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｅｌｈｅｄｅｒｙ

及環球銀行主管Ｇｒｅｙ Ｇｕｙｅｔｔ將出任環球銀行及資本市場聯席主管，直接向集團行政

總裁匯報。麥廣宏（Ａｎｄｙ Ｍａｇｕｉｒｅ）亦將於明年初退休集團營運總監，由莊顯揚（

Ｊｏｈｎ Ｈｉｎｓｈａｗ）接任。



＊盈利前景具挑戰，遭評級機構下調評級＊



集團盈利前景挑戰不斷加劇，評級機構標準普爾１１月時宣布，將匯控的評級展望由「穩定

」下調至「負面」，評級維持「Ａ╱Ａ－１」。標普指，集團的負面前景反映外圍環境疲弱下，

其重組計劃將會有挑戰。另一評級機構惠譽在１２月初，亦將集團的長期債務發行人評級，由原

來的「ＡＡ－」降至「Ａ＋」，並維持在負面觀察名單，主要是基於集團的業務模式、執行策略

及盈利前景而下調其評級，以及反映英國脫歐的不確定性。

