【回顧展望－金融色變】港所三年計劃提立足全球，併購倫交所遭拒

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》港交所（００３８８）２月底公布《戰略規劃

２０１９－２０２１》，提出未來三年的戰略目標。集團新願景是成為國際領先的亞洲時區交易

所，連接中國與世界。計劃三大重點為立足中國、連接全球及擁抱科技。港交所指，相信新的戰

略計劃將有助提升港交所的國際競爭力，鞏固香港作為國際金融中心的地位。港交所及後因應規

劃，作出了多項的高層任命，包括委任戴志堅和羅力為港交所聯席總裁、姚嘉仁為市場主管；潘

瑋平（Ｂｉｐｉｎ Ｐａｔｅｌ）為集團風險總監、蔡羅蘭為交易後業務主管、梁松光為集團首

席科技總監。



＊提併購倫交所建議，聯姻關係失敗收場＊



為配合三年戰略規劃，港交所９月１１日收市後宣布，已向倫交所提出併購建議，作價

２８６８億元，有２２﹒９％溢價，但倫交所需要放棄收購財經數據公司Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ。

行政總裁李小加指，今次併購計劃符合三年戰略計劃的「立足中國、連接全球」，又形容港交所

與倫交所的關係就像「羅密歐與茱麗葉」，雖然向對方「表達愛意」已經有點遲，但並不想繼續

遲下去。

不過，市場對交易並不看好，認為跨境交易所的併購交易有很大風險，即使倫交所批准交易

，但滿足監管機構仍具一定挑戰。這段聯姻最終都未能成功結成，在多名股東的支持下，倫交所

拒絕了有關的併購建議，並繼續完成與Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的合併交易。

港交所亦於１０月初公布，放棄對倫交所作出收購要約。集團指，儘管已與眾多監管機構，

以及大量的股東接洽，董事會對未能說服倫交所管理層，認同這一願景感到失望，為股東最佳利

益，故決定不再繼續要約。李小加指，雖然收購未果，但是愈來愈清晰地看到三年戰略規劃和發

展藍圖是正確的，連接中國與世界的決心不會變。同時亦從沒有後悔提出收購倫交所，有關決定

經過深思熟慮及穩妥準備。他又提到，外界認為港交所「蛇吞象」，而港交所是大型交易所，有

充足資源及資本，規模大過世界上多間交易所，但即使有充足資源亦不代表要併購所有企業。



＊傳加入西班牙交易所競購戰＊



在收購倫交所失敗後，港交所主席史美倫在出席活動時提到，集團不會排除與其他交易所洽

談的可能性。及後市場傳出港交所有意加入西班牙交易所的競購戰，而對手有瑞士證交所及泛歐

交易所，有指港交所及德意志交易所亦考慮競購。對於有關消息，港交所就不評論相關傳聞。

