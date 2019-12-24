  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2019 11:00

【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息，市場料明年減息機會微

　　《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》中美貿易戰及英國脫歐等問題擾攘多時，環球經濟
放緩，面對多個不明朗因素，多國央行都採取寬鬆的貨幣政策，美國聯儲局在下半年開始減息，
先在７月３１日宣布減息四分一厘，聯邦基金利率區間降至２至２﹒２５厘，是局方超過１０年
以來首次減息。局方指決定是考慮到環球形勢對經濟影響及有所緩和的通脹壓力，同時局方提前
兩個月在８月１日起停止縮減資產負債表。主席鮑威爾稱，減息僅屬周期內的政策調整，並非開
展長期的減息周期。
　　其後局方再於９月中及１０月底宣布減息，分別減息四分一厘。聯邦基金利率最新為１﹒５
至１﹒７５厘。年內當局合共減息３次。在１０月底減息時，聯儲局的會後聲明暗示減息步伐將
會暫停，沒有一如以往提及會在需要時採取行動，以維持經濟增長等措辭，而鮑威爾亦指出今次
減息是一次保險性措施，現行的貨幣政策仍然合適。
　
＊星展：明年正值選舉年，料聯儲局維持息率不變＊
　
　　星展香港財資市場部董事總經理王良享向《經濟通通訊社》表示，由於明年正值美國總統大
選，相信聯儲局在調整息口的決定上會更加小心，以避免遭外界質疑影響選情。
　　他指出，以過往經驗而言，２０１２年及２０１６年都是美國的選舉年。２０１２年時，美
國當時正進行量化寬鬆，但當年資產負債表都維持在３萬億美元以下，並無增加，而２０１６年
是加息周期的開始，但當局自２０１５年１２月加息後，直至２０１６年１２月大選完結後才再
次加息。因此，他認為，為避免所有涉及政治的複雜性，聯儲局都會維持息率不變，預料息口在
１１月的選舉前都會維持平穩。
　
＊大新：明年美國有機會再減息一次＊
　
　　大新銀行（０２３５６）經濟師溫嘉煒就指，目前美國通脹回升較緩慢，經濟數據亦見轉弱
的情況，聯儲局視今年減息為中期調整，以維持經濟增長動力。他認為聯儲局較大機會在明年第
二季才會考慮減息，但仍要視乎美國經濟及通脹的情況。
　　他預料，美國貨幣政策方向會維持寬鬆，除了不會加息之外，相信聯儲局會繼續購買美國短
期國庫券及採取回購操作以維持流動性，而中美、歐美、日美貿易談判發展、美國通脹及就業市
場前景，以及美國總統大選都是未來一段時間需要留意的風險。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事24/12/2019
【駐滬特寫】上海寫字樓空置率達十年最高 分析料明後年仍陷寒潮
生財有道23/12/2019
【紓困措施】政府推出綠色生活本地遊計劃 每位接待資助100元
FOCUS23/12/2019
【FOCUS】馬雲自爆「收很多借錢電話」 債務「黑天鵝」堪憂
生財有道23/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：中移動68元阻力大
生財有道23/12/2019
【回顧展望－經濟寒冬】貿戰持續香港出口續跌 明年情況或有改善
生財有道23/12/2019
【回顧展望－經濟寒冬】零售前景不佳失業率升 消費降級不利經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金