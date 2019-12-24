【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息，市場料明年減息機會微

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》中美貿易戰及英國脫歐等問題擾攘多時，環球經濟

放緩，面對多個不明朗因素，多國央行都採取寬鬆的貨幣政策，美國聯儲局在下半年開始減息，

先在７月３１日宣布減息四分一厘，聯邦基金利率區間降至２至２﹒２５厘，是局方超過１０年

以來首次減息。局方指決定是考慮到環球形勢對經濟影響及有所緩和的通脹壓力，同時局方提前

兩個月在８月１日起停止縮減資產負債表。主席鮑威爾稱，減息僅屬周期內的政策調整，並非開

展長期的減息周期。

其後局方再於９月中及１０月底宣布減息，分別減息四分一厘。聯邦基金利率最新為１﹒５

至１﹒７５厘。年內當局合共減息３次。在１０月底減息時，聯儲局的會後聲明暗示減息步伐將

會暫停，沒有一如以往提及會在需要時採取行動，以維持經濟增長等措辭，而鮑威爾亦指出今次

減息是一次保險性措施，現行的貨幣政策仍然合適。



＊星展：明年正值選舉年，料聯儲局維持息率不變＊



星展香港財資市場部董事總經理王良享向《經濟通通訊社》表示，由於明年正值美國總統大

選，相信聯儲局在調整息口的決定上會更加小心，以避免遭外界質疑影響選情。

他指出，以過往經驗而言，２０１２年及２０１６年都是美國的選舉年。２０１２年時，美

國當時正進行量化寬鬆，但當年資產負債表都維持在３萬億美元以下，並無增加，而２０１６年

是加息周期的開始，但當局自２０１５年１２月加息後，直至２０１６年１２月大選完結後才再

次加息。因此，他認為，為避免所有涉及政治的複雜性，聯儲局都會維持息率不變，預料息口在

１１月的選舉前都會維持平穩。



＊大新：明年美國有機會再減息一次＊



大新銀行（０２３５６）經濟師溫嘉煒就指，目前美國通脹回升較緩慢，經濟數據亦見轉弱

的情況，聯儲局視今年減息為中期調整，以維持經濟增長動力。他認為聯儲局較大機會在明年第

二季才會考慮減息，但仍要視乎美國經濟及通脹的情況。

他預料，美國貨幣政策方向會維持寬鬆，除了不會加息之外，相信聯儲局會繼續購買美國短

期國庫券及採取回購操作以維持流動性，而中美、歐美、日美貿易談判發展、美國通脹及就業市

場前景，以及美國總統大選都是未來一段時間需要留意的風險。

