【回顧展望－金融色變】港銀１１年來首次減Ｐ，料明年將保持不變

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》美國聯儲局今年下半年開始減息，年內共減息３次

，是１０年以來的首次。在局方１０月底宣布減息後，一直都沒有跟隨減息的香港銀行都開始跟

減。



＊香港銀行１１年來首次減息＊



龍頭大行匯豐率先宣布，下調最優惠利率（Ｐ）八分一厘，至５厘。匯豐上一次減息，已經

是２００８年時。當時雷曼事件引致金融海嘯，本港銀行都未有跟隨多國央行減息，直至匯豐在

１１月初，毫無先兆地帶頭減Ｐ，幅度為四分一厘，之後大部分銀行都相繼跟隨。匯豐今次減息

，是１１年以來首次。

匯豐指，調整利率主要是考慮到美國減息，以及本地和國際市場的宏觀經濟環境，相信此舉

將會有助紓緩本地企業的經營壓力，又指今次將會是最後一次減息，即使美國再次減息，本港亦

再無進一步減息的空間。同日，多間銀行都相繼跟隨減息，另外兩間發鈔銀行渣打及中銀香港

（０２３８８）都宣布減Ｐ八分一厘。



＊本港最優惠利率明年將保持不變＊



星展香港財資市場部董事總經理王良享向《經濟通通訊社》表示，估計本港銀行未來都不會

有太大的變動。他預料，美國明年都會維持息率不變，而美國過往加息及減息，香港銀行都無完

全跟足，因此美國沒有調整息率，香港更加不會有任何變動，相信未來一年，最優惠利率都會保

持不變。

對於年底時，港匯持續強勢，王良享相信，未來港匯將在７﹒８左右的水平，美國目前並非

進行大規模的量化寬鬆，港匯要觸發強方兌換保證具一定難度。他又指，由於年結及虛擬銀行的

推出，短期拆息年底持續高企，但相信在農曆新年過後，資金需求等因素減少，拆息才會稍為回

落。



＊香港再減息空間有限，短線拆息明年初回落＊



大新銀行（０２３５６）經濟師溫嘉煒指，本港大型銀行決定減息，主要是考慮到聯儲局今

年已三度減息，以及本地及國際市場的宏觀經濟環境。不過，近月港元拆息相對美元處於偏高水

平，暫時而言香港銀行再減息的空間有限。

他預期，息口未來一段時間會保持高企，其後或會逐步回落，反映過去幾個月美息走低，但

需視乎資本進出情況及經濟與社會挑戰的發展；短線拆息近期可能受年底資金需求而上升，預期

明年初會有所回落。若港元拆息續高於美元拆息，部分套息活動可能需要平倉，或推動港元續在

強方兌換水平附近。

