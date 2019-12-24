【回顧展望－港樓風雲】社會動盪令樓價升幅化灰，新盤減價撐交投

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》香港樓市於２０１９年上下半年呈相當大的反差，

官方樓價指數自年初起開展連續５個月升浪，更於５月攀上歷史新高。然而踏入６月後，社會局

勢突然升溫，加上中美貿易戰持續拉鋸的陰霾下，樓市氣氛急轉直下，樓價自６月起出現跌勢後

至今仍未有起色。雖然政府在１０月祭出放寬按揭貸款成數，令二手交投急增，惟反彈僅有一個

月即消散，市場估計，由於社會局勢不確定性仍未消除，預計年底前樓價指數仍會再下挫，令全

年樓價升幅「化為灰燼」。至於社會局勢發展將左右明年樓價走勢，一旦事件可平息，樓價或會

現「噴射式」上升。



＊樓價先升後跌，大型屋苑再現跌價＊



據差估署數據顯示，樓價指數於今年１月至５月累升１０﹒４３％，惟其後連續回調５個月

，累積跌幅為５﹒２４％，令今年以來樓價升幅收窄至４﹒６５％。反映二手樓價走勢的中原城

市領先指數ＣＣＬ亦呈現相同走勢，指數自今年初第二周開展升浪，當時ＣＣＬ報

１７０﹒１９點，連升２５周至６月底「斷纜」，其間累積升幅１１﹒９２％，其後跌幅在８月

進一步加劇兼連跌１０周。不過，市場淡靜氣氛一度被政府放寬按揭打破，ＣＣＬ於１０月底曾

反覆反彈２周，曾出現過業主封盤加價的景況，惟截至本月１５日，ＣＣＬ從今年高位計亦回落

近６％。

眼見局勢前景持續未明朗，政府出招刺激樓市成效亦不大，不少大型屋苑再出現跌價。截至

本月１６日，多個ＣＣＬ成分屋苑呎價已跌至去年底水平，當中以新界東屋苑跌幅較為明顯，大

埔區更屬跌價「重災區」，太湖花園及新峰花園至今分別按年累跌９﹒８％及８﹒８％，惟藍籌

屋苑沙田第一城樓價仍「硬淨」，呎價仍高見１﹒７萬元，按年升近１４％。



＊發展商減價推盤策略湊效，一手註冊量料達２﹒１萬宗＊



若單以交投表現來看，今年一手市況成交表現突出，主要是在「空置稅」步步進逼下，發展

商今年推盤步伐相當積極，為求去貨，更爭相低價開盤搶客。其中，新地（０００１６）旗下九

龍南昌站「匯璽ＩＩＩ」首張價單就以「時光再倒流價」推出，首批開價與兩年前「匯璽ＩＩ」

相若。受低價推盤策略湊效帶動，今年全年一手交投仍突出，據美聯物業房地產數據及研究中心

綜合資料，預料全年一手私樓註冊量達２﹒１萬宗，較去年的約１﹒５７萬宗大升３３﹒５％，

並創１５年新高。惟成交金額則有下跌，料錄２０４０億元，較去年的約２２４３億元減少約９

﹒０５％。至於二手市場表現則較失色，今年交投「量額齊跌」，全年料錄約４﹒１３萬宗，按

年跌４﹒６％，為三年新低；估計註冊金額約３３００億元，按年跌３﹒４％。

不過，美聯住宅部行政總裁布少明預計，明年新盤銷售將「量額齊跌」，銷量或跌至１﹒８

萬伙，銷售金額料跌至約２０００億元。由於放寬按揭保險成數令市場聚焦二手樓，雖然短期二

手樓價仍受制於經濟持續下滑的憂慮，以及失業率上升影響，預計明年首季或有輕微下調，但隨

著社會事件緩和，在農曆新年後，累積多月的購買力或會爆發，形成「小陽春」，料明年二手住

宅註冊量錄得４﹒７萬宗，有望創６年新高；註冊金額料升至約３８００億元，創１０年新高紀

錄。



＊樓市或進入下行周期，倡「減辣」刺激交投＊



事實上，６月修訂《逃犯條例》引發的一連串社會風波成樓市的轉捩點，隨著樓價在下半年

由升轉跌，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平對《經濟通通訊社》表示，估計今年全年樓

價按年持平，意味上半年升幅全「化灰」；明年中小型住宅樓價料跌１０％至１５％，惟豪宅因

內地買家需求大減，料樓價將急挫約２０％。

他續指，樓市已無懸念進入下行周期，雖然放寬按保長遠對市場有幫助等，但短期而言仍不

足以抗衡社會持續動盪及貿易戰等陰霾，認為政府應該調整樓市「辣招」，包括雙倍印花稅及特

別印花稅等。麗新發展（００４８８）高級副總裁潘銳民對本通訊社指，建議政府應適時「減辣

」，由於目前市道轉趨淡靜，「減辣」有助增加買家流轉率，而買家物業選擇度亦可增加。



＊市場對明年樓市走勢看法分歧＊



值得注意是，由於中美達成第一階段貿易協議，市場對明年樓市看法未算一面倒悲觀。戴德

梁行指出，中美成功達成首階段協議，對樓價有支持作用，因此對明年樓市看法轉趨樂觀，故將

明年上半年樓價跌幅預測由１０至１５％，修訂至跌１０％。至於在地產代理行中，以利嘉閣看

法最「牛」，預期農曆新年後樓市可逐步復甦，明年整體樓價有望出現「噴射式」，全年料升

１０％，其中，中小型住宅樓價明年料升８％至１０％；而豪宅樓價則升３％至５％。



表列各大代理行對明年樓價預測：



代理行 預測

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利嘉閣 料整體樓價升１０％，中小型樓價格升８至１０％；豪宅樓價升３至５％

美聯 明年樓價有望止跌回升，農曆新年後料出現「小陽春」，全年樓價升約５％

中原 樓價或下跌６至８％，一手市場繼續主導樓市

戴德梁行 明年上半年樓價料跌１０％

仲量聯行 料整體樓價跌１０至２０％，中小型住宅樓價料跌１０％至１５％；

豪宅樓價跌２０％

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