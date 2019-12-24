【回顧展望－港樓風雲】房策乏力難解民怨，未來供應目標不升反跌

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》反修訂《逃犯條例》引發的社會風波已蔓延大半年

，政府將社會撕裂的「元兇」歸咎於樓價過高，年輕人難以「上車」導致民怨積深所致，因此今

年行政長官林鄭月娥在《施政報告》中推出多項針對房屋及土地政策的措施，其中以放寬首置客

按揭保險計劃的樓價上限最惹外界議論，不但有業主即時將放售物業加價或封盤，多間外資大行

更預期措施將刺激樓價上升，麥格理更形容措施屬「危險之舉」，令市民質疑此舉或有托市推高

樓價之嫌。



＊放寬按保刺激交投，政府否認「托市」推高樓價＊



按保計劃是在銀行按揭外，為市民提供二按的方式，通過高成數按揭，讓市民能以較低的首

期「上車」。而《施政報告》提出放寬按保樓價的上限，將申請九成按揭貸款樓價上限由４００

萬元提升至８００萬元；申請八成按揭樓價上限則由６００萬元提升至１０００萬元，意味市民

買較貴樓的入場門檻進一步降低。在新按保措施刺激下，樓市迅速由冷轉熱，據土地註冊處數據

顯示，１０月一手及二手樓宇買賣合約各錄得１３８７份及２６１４份，分別按月升３﹒６６％

及２３﹒９４％。

值得留意是，當時時值反修例風暴進入第四個月，樓價已連跌５個月，而香港各項重要經濟

數據更均錄得倒退，憂慮新房策將會令負資產個案大增。不過，運輸及房屋局局長陳帆強調，政

府推出措施是基於市場、市民訴求和金融穩定等因素，而不是為了推高樓價。他又說，政府從來

沒有呼籲市民應不應該入市，亦無水晶球可以預測未來樓市走向，呼籲市民需量力而為，有需要

才置業。



＊增供應走數？十年房屋總供應量連續兩年下降＊



除從樓按入手之外，政府亦銳意在供應量上加大力度。繼「煥然懿居」後，政府計劃推出第

二個港人首置上車盤，選址將坐落於觀塘安達臣道用地，預期提供１０００個首置單位。同時，

明年將預售１﹒２萬個居屋和「綠置居」單位，並會進一步增加「白居二」配額。此外，亦會建

議房委會以市價二折、加快出售現時「租者置其屋計劃」屋？中約４﹒２萬個未售單位，勢要協

助市民成為「有產階級」。

然而，據政府今年長遠房屋政策報告顯示，未來十年房屋供應目標不升反跌，最新修定為４

３萬個單位，較去年推算減少２萬伙，為連續兩年下調總供應量。其中，公營房屋供應目標減少

１﹒４萬伙至３０﹒１萬個單位，包括２１萬個公屋和綠置居單位，及９﹒１萬伙居屋；至於私

樓單位供應目標則由１３﹒５萬伙減至１２﹒９萬伙。



＊收地短期難救火，２０２２年後或現供應不足情況＊



事實上，政府一直強調要從根本解決房屋供應不足的問題，關鍵就是積極覓地，而今年《施

政報告》另一重點亦落在政府將引用《收回土地條例》收回三類私人土地，改劃為公營房屋。林

鄭月娥形容是「突破思維」之舉，預計可收回約７００公頃私人土地，其中逾４００公頃棕地料

可於未來五年收回。不過，萊坊執行董事兼估價及諸詢部主管林浩文認為，此舉難於短期內增加

供應，因許多建議及發展區要改土地用途或要平衡許多持份者，２０２２年及２０２３年後土地

及住宅供應有機會出現不足情況。



＊空置稅能否於今個立法年度通過存疑私樓供應增不確定性＊



另外，為防發展商囤積居奇，政府去年祭出徵收俗稱「空置稅」的空置一手私人住宅單位「

額外差餉」，逼使發展商加快推盤，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示

，截至１２月１８日為止，今年一手住宅註冊宗數錄２﹒０８萬宗，較去年全年升３２％，亦為

自２００４年後首次重上２萬宗水平。惟「空置稅」能否在今個立法年度通過仍存有風險，陳帆

指，立法會內會至今未能選出正副主席，倘若未能在今個立法年度審議「空置稅」議案，便需在

下屆立法會重新啟動立法工作，這亦將為明年樓價及私樓供應量帶來更多不確定性。

