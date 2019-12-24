【回顧展望－港樓風雲】新地奪史上最貴地，賣地勢破千三億創紀錄

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》受香港社會事件及中美貿易戰持續拉鋸影響，本港

樓市自今年第三季起出現調整，更有發展商突然「撻訂」百億商業地王。但受惠於政府今年推出

多幅市區靚地，根據本通訊社統計，政府全年合共售出１５幅地皮，更出現５宗逾百億的地皮成

交，其中最矚目為１１月新地（０００１６）以４２２﹒３２億元天價獨資奪得西九龍高鐵站商

業地，創出香港史上最貴地王紀錄，令政府今年賣地收入勁錄約１３１１﹒２３億元，遠超去年

全年的約８０２﹒７８億元，按年勁增６３﹒３４％，並且超越２０１７年錄得約１２７７億元

的歷史高位。



＊淡市推商業地王 郭炳聯：中標項目對新地及香港皆意義非凡＊



西九龍高鐵站商業地皮在今年初納入賣地表時已備受注目，市場最初估值一度高達逾

１４００億元，有望成為香港首幅破千億的地皮。然而，上述地皮推出時正值社會動盪之際，市

場對該地皮估值已愈看愈淡，最低估計只得３１６﹒５億元，較高峰時期暴跌逾７７％，甚至認

為有流標風險。而發展商態度亦變得保守，最終新地力壓其餘兩個財團成功奪得。不過，這幅「

巨無霸」商業地，雖然地價創新高，惟每方呎樓面地價只有１３３４５元，僅屬市場預計下限水

平。

新地主席郭炳聯認為，中標項目對新地及香港而言皆意義非凡，相信落成後可以為新地提供

穩定而可觀的租金收入，進一步強化集團的長遠發展。他透露，計劃將地皮發展為全新地標的綜

合商業項目，提供逾８００萬平方呎甲級寫字樓、約３００萬平方呎零售及文娛設施，以及五星

級酒店，而項目料會與毗鄰的環球貿易廣場（ＩＣＣ）發揮協同效應。此外，新地亦有意邀請其

他長線策略性投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源與概念。



＊上半年誕生３宗百億地王高銀撻訂商業地掀地價轉勢序幕＊



事實上，回顧今年賣地市場情況，上半年市場交投氣氛織熱，半年內已誕生３宗（不計及高

銀中標啟德４Ｃ４商業地）逾百億地王，包括５月份中海外（００６８８）、恆地

（０００１２）、新世界（０００１７）及會德豐地產等６家地產商合組的財團，以１２５﹒９

億元奪得啟德４Ｃ區２號住宅地；中資發展商於上半年亦積極儲地，其中華潤置地

（０１１０９）夥保利置業（００１１９）以１２９﹒１６億元中標啟德跑道區４Ｃ區１號住宅

地。

不過，隨著社會氣氛轉趨緊張，高銀金融（００５３０）於５月以逾１１１億元奪啟德第４

Ｃ區４號商業地後，一個月後即以「社會矛盾和經濟不穩定」為由而褪軚交易，而該地皮於９月

重推時最終亦以流標收場。



＊發展商對後市審慎下半年官地成交價均屬市場預期下限＊



此外，下半年地價亦明顯轉趨審慎。其中，中海外夥拍恆地、嘉華（００１７３）及九龍倉

（００００４）以１５９﹒５３億元投得啟德４Ａ區２號住宅地，低市場估值下限逾一成。另方

面，為分散風險，部分中港大型發展商亦傾向合組超級財團出擊，其中恆地、會德豐及中海外等

就先後三度合作競投啟德住宅項目。



＊測量師料明年地價有下調風險，政府料可保千億賣地收入＊



仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平對《經濟通通訊社》表示，近月來政府官地成交價

均屬市場估值下限，反映發展商對後市看法審慎，由於目前市況仍未明朗，相信發展商投標出價

會更加小心，預期明年地價將向下調整，惟相信政府不會因此減慢推地步伐，但強調政府在評估

土地底價時必須「實事求事」，跟隨市場情況來作出調整，否則地皮流標情況將會增加。

萊坊執行董事兼估價及諸詢部主管林浩文估計，２０２０╱２０２１財政年度政府賣地收益

約１０００億至１２００億元，整體賣地進展仍緩慢，但住宅供應料可達標。

