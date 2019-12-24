【回顧展望－港樓風雲】明年新盤逾２﹒７萬伙，屯門及元朗成主力

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》對於明年一手樓新供應，美聯物業（０１２００）

預料，全港新盤供應將超過２﹒７萬伙，當中以屯門及元朗區為供應重鎮，料將有７４１９個單

位；其次為將軍澳及西貢區，估計約有４６５１伙；至於深水埗、長沙灣及油尖旺區則以

３５０４伙佔第三。

以區域分布，明年九龍區及新界區潛在新供應雙雙超過一萬伙，其中九龍區潛在全新新盤供

應達１２６４０伙，冠絕全港；新界則有１０８４９伙居次，而港島區明年新供應亦有增加至

３８２９伙。

不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝提醒，據往年經驗，每年登場的全新盤及單位實際總數都

低於預期，若以近５年推出全新盤計算，每年平均約有１﹒８萬伙單位應市，估計明年發展商推

盤量會維持相若水平。



表列明年有機會推出市場的全新樓盤項目之各區分布：



地區 潛在供應數量

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屯門及元朗 ７４１９伙

將軍澳及西貢 ４６５１伙

深水埗、長沙灣及油尖旺 ３５０４伙

何文田、九龍塘及啟德 ２９６８伙

南區 １８５８伙

大埔及北區 １７４２伙

沙田及馬鞍山 １６８８伙

觀塘及油塘 １５１７伙

中西區 １０３３伙

東半山及東區 ９３８伙

愉景灣 ２１伙

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資料來源：美聯物業

