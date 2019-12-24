【回顧展望】系列聖誕假期後剖析本港新股市場，讀者萬勿錯過！

《經濟通通訊社２４日專訊》２０１９本港ＩＰＯ新股數量減少約一成七，然而隨著阿里巴
巴（０９９８８）、百威亞太（０１８７６）等大型新股下半年掛牌，本港新股市場集資總額約
３０００億元續冠全球。
２０２０年來到，本港新股市場發展如何？有哪類熱門股份上市呢？本周五（２７日）聖誕
假期後，《經濟通》系列報道將為大家詳細剖析，萬勿錯過！
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