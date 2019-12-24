《國企紅籌》中鐵（００３９０）中標３２工程，涉資４６３億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）指，近期中標

３２項重大工程，中標總額約４６３億元（人民幣．下同），約佔中國會計準則下去年營業收入

的６﹒２８％。

該集團指，內地重大工程涉３１項，當中新建南寧至玉林鐵路項目工程涉９０﹒８５億元、

新建湖州至杭州西至杭黃高鐵連接線站前工程施工涉５０億元、貴州市王府國際商業港還建安置

房居住商品房、酒店商業用房涉４０億元，而海外重大工程為埃塞俄比亞煤礦開挖一期工程項目

涉約６﹒９２億元。（ｗｈ）

