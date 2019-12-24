新昌創展（０１７８１）折讓１５％發新股，劉權清成第二大股東

《經濟通通訊社２４日專訊》新昌創展（０１７８１）公布，以每股０﹒２０９１元配售

１﹒０８億股新股予獨立第三方劉權清，集資約２２５８萬元，用於償付部分即期借款，於６月

底即期銀行及其他借款約２億元。

每股配售價較昨日收市價０﹒２４６港元折讓約１５％，而該批新股佔擴大後股本約

１６﹒６７％，令劉權清成為第二大股東。該集團指配售新股集資可降低其資本負債比率。

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