【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒６億人幣，買建行小米沽美團舜宇

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普指，與中國國家主席習近平進行非常好的電話
會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。美股上周五（２０日）破頂，港股今早高開１５３
點報２８０２４點，重上兩萬八關口，惟已是全日最高位。然而，港股高處不勝寒，之後拾級而
下，一度倒跌４１點２７８３０點。最終收報２７９０６，升３５點或升０﹒１３％。
按額度計算，北水全日淨流入１４﹒６３億元人民幣減少近２２％。北水淨買入最多的個股
依次是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）、舜宇（０２３８２）、中芯（００９８１）。主板成交６５５﹒５１億元
減少近三成，其中港股通成交５４﹒５１億元，佔總成交１６﹒４％。
＊維持掃入內銀股，低吸力買波司登＊
北水維持力買內銀股，建行及工行淨買入淨額分別約６億元及１﹒９億元，股價分別收升
０﹒９１％報６﹒６８元，以及跌０﹒１７％收５﹒９７元。
北水上日淨買入美團４４００萬元，昨日（２３日）淨沽出逾３億元，未見特別原因。美團
收跌０﹒９８％報１０１元。
波司登（０３９９８）上日遭北水淨沽出約５７００萬元，昨日（２３日）轉為淨買入約
１億元。該股全日急升８﹒２２％報３﹒１６元。該公司公布擬行使授權於公開市場購回股份，
最多佔股本一成。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ５．９６
小米集團（０１８１０） １．９６
工商銀行（０１３９８） １．９０
中國銀行（０３９８８） １．６４
中國神華（０１０８８） １．０８
淨沽出最多港股：
美團點評（０３６９０） －３．１２
舜宇光學（０２３８２） －２．７４
中芯國際（００９８１） －１．９６
萬洲國際（００２８８） －０．２０
中興通訊（００７６３） －０．１５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）