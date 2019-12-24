《日入而息》港銀首三季稅前盈利升２％，聖誕節前夕港股半日微跌



《今天重點》﹡金管局指本港零售銀行首三季除稅前經營溢利按年升１﹒８％

﹡邱騰華稱質疑黃色經濟圈消費是否持續及適合香港社會

﹡新一輪住宅用戶電費補貼明年１月推行，每戶獲２０００元補貼



《即日市況》﹡聖誕節前夕港股半日市，走低４２點收２７８６４



《深滬股市》﹡陸股通關閉交投顯著減，滬綜指收升０﹒６７％



《美元匯價》﹡聯儲明年仍有機會減息，美元反彈未必持續；歐元最新報１﹒１０７３╱

７４，日圓最新報１０９﹒３８╱４１



《公司業績》﹡力世紀（００８６０）年度虧損擴至約６億元，不派息

﹡日贏（０１７４１）年度盈轉虧１１０７萬元，不派息

﹡ＣＥＣ國際（００７５９）半年純利按年升約２﹒５倍至５０７萬元



《公司資訊》﹡光榮建築（０９９９８）今招股，入場費約３７８８元

﹡力豐（００３８７）出售激光切割公司股權，涉９２５萬元

﹡中油港燃（０８１３２）擬配股及發債共籌４０００萬元

﹡中星集團（０００５５）斥資５５５萬元，買膠印機擴充業務

﹡交銀國際與交銀國信資產管理及三名新合夥人訂立新合夥企業協議

﹡百勤油服（０２１７８）附屬獲增資２５００萬元人民幣

﹡百濟神州（０６１６０）內地藥監局受理淋巴瘤藥上市申請

﹡麥迪森（０８０５７）行業前景悲觀，出售星火證券４９％股權

﹡童園（０３８３０）考慮派特別現金股息，總額約１﹒５億元



《國企紅籌》﹡哈爾濱電氣（０１１３３）出資４億元人民幣，合營融資租賃公司

﹡南航（０１０５５）明年１月１日正式退出天合聯盟



《神州民企》﹡新絲路文旅（００４７２）主席蘇波遭公安調查，母企被追債３億元人民幣

﹡融創中國（０１９１８）與首創置業（０２８６８）簽合作協議，將在收併

購及項目投資展開合作



《中國要聞》﹡國家電網子公司獲１１億美元沙特智能電表合同

﹡中日韓領導人一致同意保持合作，助推朝美對話

﹡中國否認強迫罪犯為企業勞動，反指控英記者自我炒作

﹡李克強稱中國對各類所有制企業一視同仁、平等對待

﹡人行劉國強稱完善債券違約處置機制，注重公平原則

﹡外匯局陸磊稱明年外匯體制改革重心在三大方面

﹡易會滿稱債券違約有所增加，加強監管協同化解風險

﹡最高院表示推殭屍企業處置，暢通債券投資司法救濟渠道

﹡兩岸確認２０２０年春節加班等航空運輸安排

﹡深證區塊鏈５０指數發布

﹡財政部許宏才稱前１０月減稅降費近２萬億元

﹡富時羅素擴大對Ａ股可持續投資分析覆蓋範圍

﹡人民銀行今開展６０億人幣三個月期ＣＢＳ操作；人行不開展逆回購操作，

今零投放零回籠

﹡深圳市政府與滴滴出行合作打造智慧共享出行城市

﹡美國安顧問向英施壓，警告華為助中國竊取情報機密

﹡美國務卿晤加國外長再討論中國拘捕加拿大公民問題

﹡華為表示「發布搭載石墨烯電池智能手機」是假消息；華為確認將發布搭載

石墨烯電池的高端智能手機

﹡王毅稱美方接連在經貿科技打壓中國，損害互信

﹡王思聰被執行案和解，涉案１﹒５億已履行５０００萬

﹡上海寫字樓空置率達十年最高，分析料明後年仍陷寒潮

﹡上海張江集中開工、入駐和簽約５３個重點項目

﹡西安市與華潤、中興、騰訊等企業簽約電子信息產業重點項目

﹡浙商銀行Ａ股解救破發困境，下月召開董事會制定穩價措施



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１１９７６﹒３８點



《其他消息》﹡新一輪住宅用戶電費補貼明年１月推行，每戶獲２０００元補貼

﹡王毅稱一國兩制在港不僅行得通辦得到，也將會得人心

﹡警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線

﹡政府委任史美倫等為授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員

﹡邱騰華稱質疑黃色經濟圈消費是否持續及適合香港社會

﹡房委會通過屋邨新建大廈租金水平，細單位千二元起

﹡美聯表示日出康城１２期反應理想，料估值最高６７億；首１０個月私人住

宅落成量創３年同期新低

﹡中原表示首１１個月整體洋房買賣５０７宗，創三年新低

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