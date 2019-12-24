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即市新聞

24/12/2019 15:16

《投資智慧－鄧聲興》研發能力高藥企仍有優勢，長遠具投資價值

　　《投資智慧》第三輪藥品帶量採購啟動，採購的藥品品種由前兩輪的２５個增加到了３５個
。其中值得注意的是，包括高血壓、糖尿病、惡性腫瘤等高端用藥需大幅度減價，部分藥企股價
受壓。不過，隨著主攻創新藥的藥企公布新藥研發成果，藥企股價回升。加上採購名單只涉及藥
廠的某幾款藥，未有入名單的其他藥物仍維持較好的價錢，故對藥企綜合利潤影響不大。部分負
面消息被市場消化，減低帶量採購的影響。
　
　　石藥集團（０１０９３）治療高血壓產品獲美國ＦＤＡ新藥上市批准，集團加強創新藥的研
發能力，２０１９年前三季度研發投入已達１５億人民幣，快速新藥研發進度。公司業務範圍覆
蓋創新藥、仿製藥、原料藥，在抗腫瘤、精神神經、心腦血管、抗感染、消化代謝等幾大領域。
集團擁有多項臨床三期及二期項目，多款１０億級別銷售規模的新藥計劃上市，主要治療領域包
括抗腫瘤、抗真菌感染、動脈閉塞症等，有望陸續貢獻業績。
　　另一間創新藥龍頭中生製藥（０１１７７）亦公布多個藥物批文，附屬開發的抗血栓藥已獲
國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。該產品適用於治療急性冠脈綜合症患者或有心肌梗死病
史且伴有至少一種動脈粥樣硬化血栓形成事件高危因素的患者，降低心血管死亡、心肌梗死和卒
中的發生率。
　　另外早前集團公布，附屬抗腫瘤藥「注射用硼替佐米」已獲藥監局獲批新增規格。南京正大
天晴製藥研製的注射用硼替佐米，於去年９月獲批上市。硼替佐米是新型靶向抗癌藥，主要用於
治療多發性骨髓瘤及被套細胞淋巴瘤。相信多款新藥的推出可增加集團的利潤空間，抵銷帶量採
購的影響。
　　總括而言，擁有高研發能力，以及多創新藥的龍頭藥企業仍有優勢，總體面對帶量採購的壓
力相對較小，長遠仍具投資價值。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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