  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2019 16:39

《一語中的－胡明月》長假福利高位整固

　　《一語中的》長假期港股料於高位整固，恆指在２８０００點關口徘徊。調整壓力不會大，
皆因貿易關係、英國脫歐和美國大選等外圍好轉。另外市場預計內地流動性預期會寬鬆，昨日
（２３日）李克強總理在四川考察時表示，要進一步研究採取降準和定向降準、再貸款等多種措
施以降低實際利率，向市場釋放積極的政策信號，本周五（２７日）將是觀察降準消息的重要時
間視窗，所以大家可以放鬆心情期待恆指繼續保持強勢。《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息 市場料明年減息機會微
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港所三年計劃提立足全球 併購倫交所遭拒
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】社會動盪令樓價升幅化灰 新盤減價撐交投
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】房策乏力難解民怨 未來供應目標不升反跌
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】明年新盤逾2.7萬伙 屯門及元朗成主力
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】新地奪史上最貴地 賣地勢破千三億創紀錄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金