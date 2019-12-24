《一語中的－胡明月》長假福利高位整固

《一語中的》長假期港股料於高位整固，恆指在２８０００點關口徘徊。調整壓力不會大，

皆因貿易關係、英國脫歐和美國大選等外圍好轉。另外市場預計內地流動性預期會寬鬆，昨日

（２３日）李克強總理在四川考察時表示，要進一步研究採取降準和定向降準、再貸款等多種措

施以降低實際利率，向市場釋放積極的政策信號，本周五（２７日）將是觀察降準消息的重要時

間視窗，所以大家可以放鬆心情期待恆指繼續保持強勢。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

