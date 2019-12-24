《缸邊嫺談－黃惠嫺》宇華教育收購擴規模，高等教育佔比升

《缸邊嫺談》宇華教育（０６１６９）在２０１８╱１９年度共增加了一所國內大學、一所

國內高中，以及一所國外大學。集團２０１９年２月１２日公布，其全資附屬公司中國宇華教育

投資以總代價約２﹒１８７８億港元收購ＬＥＩ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ﹒及旗下的附屬公司。而附屬公司為斯坦福國際大學的牌照持有人。斯坦福國

際大學於泰國擁有及經營一所私立大學，設有三個分校（兩所位於曼谷及一所位於華欣），學生

逾４０００名，相信此項海外收購事項可擴大集團的地域覆蓋，豐富教育服務種類，提升集團盈

利潛力及長遠的業務持續經營能力。



＊總在校生人數逾１３萬人＊



集團２０１９年４月１９日宣布，以總代價１﹒０７億元人民幣收購慧博教育７０％股權。

慧博教育全資擁有開封市祥符區博望高中，該校目前擁有超過４０００名學生，是該區最大民辦

高中之一。今次收購開封市祥符區博望高中，將在開封地區提供涵蓋小學、中學以至高中的全產

業鏈教育服務，進一步提升宇華教育在開封地區的市場份額及競爭力。

２０１９年７月１９日，集團宣布以總代價人民幣１４﹒９億元收購濟南雙勝教育諮詢有限

公司９０％的股權。而濟南雙勝教育持有一所位於山東濟南的民辦高等教育機構－山東英才學院

。根據資料顯示，山東英才學院建於１９９８年，學院佔地１８９英畝（約７６﹒６７萬平方米

），目前有約３１５００名學生，其中約２１０００名學生報讀本科課程，１００００名學生報

讀專科課程及５００名學生報讀職業技能培訓課程。山東英才學院學院每年每名學生平均學費為

人民幣１５０００元。

至今集團旗下大學數量達到４所，幼兒園及Ｋ－１２學校維持２５所，總在校生人數超過

１３萬人。

集團以收購的手段擴大其規模，加上其管理經營的方式，將收購回來但營運不善的湖南涉外

學院項目改善，將其營運成本降低，增加收生人數及學費，令湖南涉外學院去年淨利潤大幅提高

約３倍之多。集團在２０１８╱１９年度已完成３個收購項目，不單增加了在校的人數，相信有

能力將其整合並進一步提升其營運效率，增加集團的收入及利潤。



＊大學收入佔比優化＊



宇華教育提供的教育程度涵蓋幼兒園至大學，而在拼購加快下集團的大學收入佔比由去年度

的５０﹒８％提升至今年度的６２﹒１％，收入結構進一步優化。集團未來會繼續發掘在中國及

海外的其他潛在收購目標或合作機會，目標是優質的高等教育機構，以擴大集團的學校網絡及規

模。而收購亦需要有資金，近日，宇華教育計劃發行２０﹒２４億港元可換股公司債券，根據紀

錄集團上市兩年之內已通過多種方式共籌集超５５億港元資金，現時集團可用作收購新項目的資

金充裕，在拼購擴規模的目標下集團未來的收入將會繼續快速增長。２０１８╱１９年度集團共

收購了３間學校，為集團帶來接近４萬名的在校生，相信在學生人數及學費增長的帶動下明年度

集團的收入將會出現顯著增長。投資者可考慮於５元附近的水平增持或吸納，中長線目標價則為

６﹒６２元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

