【回顧展望】系列萬勿錯過，明天將詳盡分析內地經濟表現

《經濟通通訊社１８日專訊》如巨著《Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ Ｃｉｔｉｅｓ》的開

篇名句－－「這是最好的時代，也是最壞的時代」。２０１９，注定載入史冊。



這一年，不單我們居住的星球，大氣中溫室氣體濃度升至創紀錄水平，瑞典環保少女躍登成

為《時代》年度風雲人物；長命７０年的全球化亦急遽轉勢，地球村老大力壓老二，連同奇蹟高

增長近３０年的中國經濟臨界「５」字頭，逼使全球央行為應對關稅戰和經濟衰退兩大威脅，再

擔起減息、放水大旗。國際政局風起雲湧，美有特朗普面臨彈劾和變臉技倆，英有約翰遜上台試

圖盡早結束脫歐鬧劇，示威浪潮更席捲全球。



這一年，香港因反修例爆發了５０年來最嚴峻的風暴。港股在中美貿易戰和反修例風暴中載

浮載沉，恆指千點起落道尋常，巨無霸阿里巴巴卻成功回歸；港樓前景看法兩極，一時業主移民

跳船，一時反價潮起，只是社會撕裂經濟衰退零售重創已擺在眼前。內地市場方面，Ａ股於摩指

佔比三度擴容，惟三千點久攻不下；四年前燃燒萬億外儲力保的「７算」人仔，隨中美關稅戰層

層升級而棄守；５Ｇ巨擘華為捲入科技戰，華府時隔２５年再將中國列為「匯率操縱國」……



全球秩序和管治權威在這一年泥沙俱下，這一年，忘不了；即將來臨的２０２０年恐挑戰和

掙扎更多。《經濟通通訊社》將於明（１９日）起推出【回顧展望】系列，盤點全球經金融大事

，前瞻來年貿戰及股樓匯走勢，助大家提前把握來年大勢方向，並以「希望恆久常在」共勉。明

天率先回顧內地２０１９年宏觀經濟表現，並深入分析來年走勢，萬勿錯過！

