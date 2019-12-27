《國金與投資－曾廣標》投資之道：從１９至２０

《國金與投資》２０１９年環球經濟除美國有較佳的表現之外，其餘的西方國家和新興市場

國家大多處於放緩狀態。然而，金融市場則普遍有好表現，無論是股市、債券及黃金等，能耐心

持有者大多有利可圖，由於主要國家的利率處於低水平或向下調，使市場的流動性增加，也有利

於企業盈利保持增長。



＊大國年尾好消息，環球股市高收＊



然而，從全年的波動來看，投資者的情緒其實有很大起落，其間中美貿易戰曾經持續升級，

英國脫歐差不多難產，都對市場造成較大的衝擊，還幸年尾中美和英倫均傳來好消息，令到環球

股市在年底邁向高收。



中美貿易戰不時出現彈弓手，也令到兩國股市曾經大上大落，美股年內是各地表現最佳的股

市，屢創新高，除了美國企業盈利普遍勝預期及美國聯儲局由加息轉為減息之外，中美貿易戰終

於達成小型協議，也使美股投資者在年尾放下心頭大石。各方普遍認為在明年美國大選年，特朗

普的演出會有較大的穩定性，而中國亦會埋首於實現小康社會的目標，兩國的爭鬥可望控制於一

定的範圍之內。



＊外資流入中國股市反彈＊



中國股市相對於美股中長線而言自必是大落後，然而，本身在今年亦錄得大約２５％反彈，

較美股的升幅相差不多，反映出雖然在內外因素不利的情況下經濟有所放緩，但由於金融市場加

速開放，有利於資金流入股市。



歐盟各國的經濟亦呈現放緩，但也由於資金流動性充裕以及英國可望較有序脫歐，使到年尾

歐洲大國股市普遍向好，平均大約有兩成升幅。



＊本地股與中國相關股＊



相對於其他股市，港股可算是頗為落後，除了受到中美貿易戰的影響之外，逃犯移交修例風

波釀成社會動盪，旅遊、飲食和零售業在下半年都備受打擊，樓市亦從高位回落，港股直至年尾

才由於中美關稅戰出現緩和勢頭而回穩，全年可望亦有幾個巴仙的升幅，然而，受到社會動盪直

接影響的本地股票，大部分在年內仍然錄得跌幅，來年也難有樂觀的展望。



＊高息才是硬道理＊



不過，在港上市的股票大部分都是中國相關股票，即是它們的業務絕大部分都是在中國內地

進行，因此，業績不會受到香港社會動盪的直接影響。例如，我的全年首選股票福田實業

（００４２０）和下半年首選股票碧生源（００９２６），由於有高股息支持，都能達到兩成回

報的目標。事實上，在超低息時代，高息股大多是風險較低和有較高回報的良佳選擇，預期在新

的一年，有良佳盈利支持的高息股仍然會跑贏大市。



＊金融中心暫不動搖＊



社會動盪對資金流入港股始終是不利的因素，有識之士都希望政府與反對派之間能展開較誠

意的對話，然而，這也可能只是一個不易實現的良好願望而已。港人若不明確與一切暴力說不，

根據法治的原則來爭取權益，社會的持續沉淪恐怕會是一條不歸路。在這種情況下，我們更要懂

得投資自保。唯一可以樂觀的是，香港金融市心的地位暫時仍然不會動搖，香港股市仍可以繼續

為中外企業發揮融資旳作用，使港股仍然有所作為。



＊滯脹亂局必須懂投資＊



香港由於聯繫匯率跟隨美國的超低息政策，然而，香港的物價升幅卻遠高於美國，加上社會

動盪令經濟出現負增長，牌面是一個滯脹的劣局。因此，必須要做一個聰明的投資者，善於利用

手上的資金。除了買股票之外，買黃金和債券也是可行的保本增值方法。至於是否應該趁價格回

落入市買樓，則還要視乎本身的收入保障及承擔能力。但願香港在２０２０年，一切都可以逐漸

回復正軌！《資深評論員 曾廣標》

