《陸言堂－陳永陸》港股估值偏低有望追落後；中國聯塑可繼續收集

《陸言堂》恆指終於重上２８０００點的關口，在中美貿易問題逐漸明朗，以及憧憬內地「

放水」的因素下，港股走勢的確轉強，而這種強勢，相信可以持續至明年上半年，故此港股今日

（２７日）的升勢，亦有可能與資金偷步入市有關，所以明年首季，恆指極有可能會先行挑戰３

００００點的關口，明年港股的表現，可能較市場預期還要樂觀。



事實上，回顧２０１９年，歐美的股市表現遠勝亞洲區大部分股市，表現與歐美股市可以相

比，似乎就只有Ａ股、日股及印度股市，而港股升幅雖然只有約１０％，但其實比港股表現還要

差的，還有新加坡、泰國、越南等股市，由此可見貿易戰等因素，並沒有為股市帶來災難，但卻

拖了區內部分股市的後腿。



不過，從估值去分析，歐美股市並不算便宜，相反區內股市如港股的估值其實偏低，所以在

貿易戰的陰霾逐步消散下，明年資金絕對會重投區內市場「追落後」，而近日區內貨幣有轉強之

現象，亦可能與資金回流，為明年市場作部署有關。



＊中國聯塑業績續有增長＊



個別股份可以留意中國聯塑（０２１２８），集團主要在中國從事塑料管道系統業務，產品

用於供水、排水、電力供應及通訊為主。２０１９年中國聯塑的表現遠勝大市，業務不受中美貿

易戰影響是其中一個原因，同時近年的業績一直增長，盈利複合年增長率為１２﹒５％，亦是一

大原因。而至２０１９年上半年股東應佔溢利增加２１﹒４％，至約１３億元主要受惠於整體毛

利率上升之因素，並刺激股價在第四季持續上升。



而中國聯塑在１１月下旬獲納入ＭＳＣＩ中國指數，亦導致資金進一步追捧，令股價持續創

新高。但就算如此，其預期市盈率亦只有約９倍的水平，估值其實不高，所以就算２０２０年要

再升１倍有點困難，但相信此股表現亦不會失禮，值得繼續收集。《獨立股評人 陳永陸》

