《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６２１．３９ 升 １０５．９４點╱０．３７％
標普５００ ３２３９．９１ 升 １６．５３點╱０．５１％
納斯達克 ９０２２．３９ 升 ６９．５１點╱０．７８％
倫敦富時１００ 休市
法蘭克福ＤＡＸ 休市
巴黎ＣＡＣ４０ 休市
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．５６，歐元兌美元１．１１００
《最新資訊》﹡
《國企紅籌》﹡
《中國要聞》﹡
《新股上市》﹡
27/12/2019 07:46
《日出而作》納指破頂越九千關，圓匯近兩周低﹐油價三個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６２１．３９ 升 １０５．９４點╱０．３７％
標普５００ ３２３９．９１ 升 １６．５３點╱０．５１％
納斯達克 ９０２２．３９ 升 ６９．５１點╱０．７８％
倫敦富時１００ 休市
法蘭克福ＤＡＸ 休市
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﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．５６，歐元兌美元１．１１００
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