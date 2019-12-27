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27/12/2019 07:46

《日出而作》納指破頂越九千關，圓匯近兩周低﹐油價三個月高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８６２１．３９　升　　１０５．９４點╱０．３７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２３９．９１　升　　　１６．５３點╱０．５１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９０２２．３９　升　　　６９．５１點╱０．７８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　休市
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　休市
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　休市
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．５６，歐元兌美元１．１１００
　
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