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即市新聞

27/12/2019 18:11

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何找評估窩輪對正股敏感度？

　　《窩輪匯智》上兩星期教過大家，如何將窩輪的時間值化敵為友，今個星期筆者想同大家分
享一下，一些實用的窩輪技術名詞，好讓大家裝備好來年市況。
　　投資者可能會問，窩輪條款那麼多，又有實際槓桿、又有引伸波幅及對沖值，到底我在考慮
買入窩輪時，到底要如何考慮以上那個指標？有沒有簡單的「懶人包」？
　　的確，由於窩輪是期權的一種，其結構較正股相對複雜，眾多的技術名詞往往會嚇怕一些新
手投資者。有看上兩期的朋友，應對時間值有充分了解，不重覆。今次讓我們集中看看
Ｄｅｌｔａ，即對沖值。所謂對沖值，簡單來說是假設其他因素不變情況下，可用作計算認股證
對於相關資產理論升跌幅參考的指標。認購證的對沖值為０至１，而認沽證為０至－１。
　　唔明？又是「懶人包」出動的時間。一般而言，對於等價（Ａｔ　ｔｈｅ　ｍｏｎｅｙ）即
於行使價附近的窩輪，對沖值約為０﹒５（認購證），或是－０﹒５（認沽證）。以這個為中間
位就會更易明白，即投資者可以預期，價外程度愈高，對沖值會愈接近０，相反價內程度愈高，
則愈接近１（假設期他因素不變），等價（或在價Ａｔ　Ｔｈｅ　Ｍｏｎｅｙ）者大概為０﹒５
。掌握這個對沖值的概念之後，大家可以心中有數，愈接近０﹒５即代表為貼價或是輕微價內的
產品，愈接近０即是愈價外、愈接近１為深入價內。
　　那麼，低對沖值是否代表它「永不翻身」，不看也罷？非也。由於對沖值是代表現產品到期
行使的機會，因此這個數字理論上會因應相關資產水平及時間值等因素而變化。何時翻身其實是
看相關資產能否在到期前由價外變為價內，其時對沖值會利好。相反，若窩輪在到期前變為價內
的機會減少，對沖值則會下跌。
　　簡單而言，對沖值可視作影響認股證對於相關資產理跳動敏感度的重要指標。其他條款資訊
均可上匯豐輪證網站瀏覽ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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