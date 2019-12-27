《環球趨勢－黃耀宗》明年上半年環球投資市況展望：第二部分

《環球趨勢》亞洲區內經濟近月有所回穩，晴雨表（亞洲出口領先指數）亦顯示經濟應已見

底，被市場低估的亞洲貨幣或可出現一波反彈。再者，亞太區半導體銷售亦呈見底回升走勢。相

信５Ｇ相關（設備、手機、晶片）主題可看高一線。參考過往數據，每當亞洲區經濟增長回落及

亞洲區通脹上升，ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）高息指數則跑贏ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數；

因此我們認為高息型投資風格較吸引。



＊亞洲－高息債券、高息股及５Ｇ生態圈概念吸引＊



另一方面，從債息率及息差比較，可見亞洲債及高息債具吸引力。預料在第一季後旬，市場

對內地悲觀情緒將逐步回暖。再者，內地仍然保持寬鬆方向及大型指數資金逐步流入，將為內地

債市提供支持。



＊中國及香港－指數表現優於經濟數據，偏好ＭＳＣＩ中國指數＊



隨中央持續從各項政策、財策及貨幣政策多管齊下，經濟初現成功觸底跡象。預料ＧＤＰ將

主要處於５﹒７％－６﹒１％左右。參考中國與美國１０年期息差，顯示人民幣現時屬相對吸引

水平。從過往紀錄，每當息差水平達至１﹒２０％水平以上，人民幣走勢將在半年左右回升。料

人民幣價格主要於６﹒８２－７﹒１２水平區間行走。「住房不炒」出台及深入民心後，內地對

於投資市場有一套新思維出現︰「科創賺、金融配、房產存」，投資者宜把握以上觀點進行部署

。在一眾行業當中，零售內需消費卻把握了新經濟模式的增長勢頭。網上零售同期更能夠保持穩

定增長。中、港股市當中，我們偏好ＭＳＣＩ中國指數。

香港經濟進入寒冬（訪港旅客人數、零售、經濟增長等數據均現急挫）。料失業率及收入中

位數於第一季將有所向淡。在政局回穩及多國旅遊警示取消前，宜觀望及靜待本地股機遇。我們

較看好增長型、中型股及高息質量型投資風格。料恆指大型區間（２９５００點至２３０００點

）橫行。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

