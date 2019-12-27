《ＩＰＯ反應》寶龍商業超購逾５２倍，每股９﹒５元近上限定價

《經濟通通訊社２７日專訊》由內房商寶龍地產（０１２３８）分柝的寶龍商業管理

（０９９０９）下周一（３０日）主板掛牌，該股接獲４﹒３４萬份申請，公開發售超購

５２﹒２倍。每股定價９﹒５元，接近７﹒５元至１０元的招股價上限，申請一手５００股，中

籤率９０％，應購８手穩獲一手。

按回撥機制，合共４５００萬股由國際發售分配至香港公開發售，令香港公開發售的股份數

量佔全球發售四成。至於國際配售獲適度超購，最終發售數目為９０００萬股，有４５名承配人

獲發三手或以下，佔承配人總數約２８﹒３％。

基石投資者方面，安踏體育（０２０２０）副主席丁世家的家族信託和盛海外、遼寧永輝超

市及恆安國際（０１０４４）副主席兼行政總裁許連捷各自認購８１９﹒６５萬股，以及

Ｏｒｃｈｉｄ Ｃｈｉｎａ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ認購４９１﹒８萬股。他們合共

２９５０﹒７５萬股，佔全球發售約１９﹒６７％

公司估計，是次集資所得款項淨額約１３﹒３６億元。其中５０％將用於戰略收購及投資於

其他中小型商業運營服務供應商；２５％用於升級資訊技術系統數字化及智能運營及管理；

１０％將用於若干租戶的股權投資等。

另外，公司提醒，由於股權集中在為數不多的股東手中，即使少量股份買賣，股份價格亦可

大幅變動。公告顯示，前２５大股東，在假設超額配股權未獲行使之下，佔已發行股本近

９０％。（ｎｓ）

