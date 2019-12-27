【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２７日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
譚木匠（００８３７）最新公布派發特別股息每股６７﹒１５仙，為慶祝上市１０周年及答
謝股東的支持。該股明年１月１１日除淨，２月底或之前派發。該股早市急升７﹒７４％報
５﹒５７元，盤中見５﹒８１元上市新高。
另外，安悅國際（０８２４５）公布擬每１０股合併１股後，每２股合併股份獲發１股供股
股份，每股供股股份０﹒１元，較上日調整後收市價０﹒２６元折讓６１﹒５４％。安悅早市急
跌１５﹒３９％，報０﹒０２２元。該股將於明年２月６日合股生效，２月１４日除權。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －
高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２
供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２
供股價５﹒５仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －
萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －
旭光高新（０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１－ ３１╱１
供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２
供股價１９﹒２仙
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註：以各公司最新公布為準