《專家之言－麥嘉嘉》招行侯回落買入，３５至４１元區間交易

《專家之言》中國國務院關稅稅則委員會發布關於《２０２０年進口暫定稅率等調整方案》

的通知，由明年元旦起，對８５９項商品（不含關稅配額商品）實施低於最惠國稅率的進口暫定

稅率，商品清單主要包括一舨消費品、藥品原料、高新技術零部件及資源性產品。除繼續對原定

２３個國家或地區的部分商品實施協定稅率，進一步下調最惠國稅率的對象國家或地區包括紐西

蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、南韓、格魯吉亞、智利、巴基斯坦。另一

方面，明年７月１日起，對１７６項訊息技術產品的最惠國稅率進行第五步降稅，並相應調整其

中部分訊息技術產品的進口暫定稅率。



＊刺激豬肉入口，紓緩短缺問題＊



稅率調整方案中，為解決非洲豬瘟引起的豬肉價格高企問題，消費品包括調低進口凍豬肉稅

率，由目前的最惠國待遇的１２％進一步下調至８％，同時對１０個用於豬飼料的雜粕稅目繼續

實行零關稅，以支持生豬供應。事實上，根據中國海關總署資料，今年首１１個月進口豬肉按年

急升近六成，至於上月更急增１﹒５倍，反映內地面對豬肉價格高企壓力仍大，並期望透過今次

刺激凍豬肉入口紓緩豬肉短缺問題。



＊中央研降準解小微企融資困難＊



另外，國務院總理李克強表示將會進一步研究採取降準和定向降準等措施，以降低實際利率

和融資成本，解決小微企業融資難融資貴的問題。人民銀行今年先後進行三次全面及定向降準。

另外，於１１月初首次下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率０﹒０５個百分點至３﹒２

５％，以引導降低貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。在調整ＭＬＦ操作利率後，為應付年結短期流

動緊張，人民銀行在分別在１１月及１２月合共進行３，８００億元及５，５００億元的７天及

１４天逆回購，向市場注入流動性。值得注是，７天及１４天逆回購中標利率均下調０﹒０５個

百分點，至分別２﹒５％及２﹒６５％。此舉反映內地已為明年進入減息週期做好準備。除減息

措施外，內地繼續加大對中小微企業貸款支持，鼓勵銀行提高小微企貸款比重。



＊招行現價市帳率１﹒７倍偏貴＊



內銀股中，招商銀行（０３９６８）今年首三季股東應佔盈利７２２﹒３９億元人幣，按年

升１４﹒６３％，淨利息收入升１１﹒２３％。期內淨利息收益率２﹒６５％，按年增加１１個

基點。招行實現不良貸款雙降，截至９月底，不良貸款餘額５３２﹒６１億元人幣，較上年底減

少３﹒４４億元，不良貸款率減少０﹒１７個百分點至１﹒１９％。招行以零售貸款為主要增長

動力，內地推行減稅降費以刺激消費及支持中小微企貸款料能帶動貸款增長。除此之外，內地監

管機構要求銀行還原超額撥備，要求撥備覆蓋率超過３００％的超額部分還原成未分配利潤進行

分配。截至９月底，招行不良貸款撥備覆蓋率高達４１８﹒１２％，潛在釋放盈利空間大。股份

現價市帳率１﹒７倍，高於歷史平均值１﹒５個標準差，估值偏貴，而股價自４月至今一直在

３５元至４１元之間上落，可侯股價回落買入作區間交易。

《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股票。）

