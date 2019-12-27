《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易戰衝突不斷，全球經濟出現衰退跡象，然而美股接連
創出新高，而各國央行採取貨幣寬鬆政策，美元走勢反覆，而貴金屬獲追捧屢創高位。
２０２０年，美股走勢如何？市場對美元走勢如何看？黃金、白銀等貴金屬價格是否可再創
新高？人民幣兌美元在今年順利打破「７算」枷鎖，未來一年面對美國大選、中美貿易戰不確定
性以及國內經濟壓力加大，人民幣匯市表現將何去何從？下周一（３０日），《經濟通》系列報
道將會為大家拆解２０２０年美股、商品及匯市的走勢，敬請期待！
27/12/2019 11:30
【回顧展望】系列下周一拆解明年國金、人民幣走勢，敬請期待！
《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易戰衝突不斷，全球經濟出現衰退跡象，然而美股接連
創出新高，而各國央行採取貨幣寬鬆政策，美元走勢反覆，而貴金屬獲追捧屢創高位。
２０２０年，美股走勢如何？市場對美元走勢如何看？黃金、白銀等貴金屬價格是否可再創
新高？人民幣兌美元在今年順利打破「７算」枷鎖，未來一年面對美國大選、中美貿易戰不確定
性以及國內經濟壓力加大，人民幣匯市表現將何去何從？下周一（３０日），《經濟通》系列報
道將會為大家拆解２０２０年美股、商品及匯市的走勢，敬請期待！
|FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
|生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
|生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
|生財有道27/12/2019
【回顧展望－新股】阿里巴巴第二上市 香港新股集資蟬聯全球之冠
|剖析天下27/12/2019
貿易談判漸向好 中美股市續當道
|剖析天下27/12/2019
脫歐難扭 德國經濟頹勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰