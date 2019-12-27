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27/12/2019 11:30

【回顧展望】系列下周一拆解明年國金、人民幣走勢，敬請期待！

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易戰衝突不斷，全球經濟出現衰退跡象，然而美股接連
創出新高，而各國央行採取貨幣寬鬆政策，美元走勢反覆，而貴金屬獲追捧屢創高位。
　　２０２０年，美股走勢如何？市場對美元走勢如何看？黃金、白銀等貴金屬價格是否可再創
新高？人民幣兌美元在今年順利打破「７算」枷鎖，未來一年面對美國大選、中美貿易戰不確定
性以及國內經濟壓力加大，人民幣匯市表現將何去何從？下周一（３０日），《經濟通》系列報
道將會為大家拆解２０２０年美股、商品及匯市的走勢，敬請期待！

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