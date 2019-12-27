【新股上市】寶龍商業暗盤開９﹒８８元，高招股價４％

《經濟通通訊社２７日專訊》由內房商寶龍地產（０１２３８）分柝的寶龍商業管理

（０９９０９）下周一（３０日）主板掛牌，目前於輝立暗盤交易場開報９﹒８８元，比招股價

９﹒５元高出４％，若不計手續費，每年５００股，錄得賺１９０元。

另外，於耀才暗盤交易場，現報１０﹒１元，高出５﹒４７％；於富途暗盤交易場，則現報

１０﹒２４元，升７﹒７９％。

該股超購逾５２倍，每股定價９﹒５元，接近７﹒５元至１０元的招股價上限，申請一手

５００股，中籤率９０％，應購８手穩獲一手。（ｆｚ）

