《經濟通通訊社２７日專訊》由內房商寶龍地產（０１２３８）分柝的寶龍商業管理
（０９９０９）下周一（３０日）主板掛牌，目前於輝立暗盤交易場開報９﹒８８元，比招股價
９﹒５元高出４％，若不計手續費，每年５００股，錄得賺１９０元。
另外，於耀才暗盤交易場，現報１０﹒１元，高出５﹒４７％；於富途暗盤交易場，則現報
１０﹒２４元，升７﹒７９％。
該股超購逾５２倍，每股定價９﹒５元，接近７﹒５元至１０元的招股價上限，申請一手
５００股，中籤率９０％，應購８手穩獲一手。（ｆｚ）
27/12/2019 16:18
【新股上市】寶龍商業暗盤開９﹒８８元，高招股價４％
《經濟通通訊社２７日專訊》由內房商寶龍地產（０１２３８）分柝的寶龍商業管理
（０９９０９）下周一（３０日）主板掛牌，目前於輝立暗盤交易場開報９﹒８８元，比招股價
９﹒５元高出４％，若不計手續費，每年５００股，錄得賺１９０元。
另外，於耀才暗盤交易場，現報１０﹒１元，高出５﹒４７％；於富途暗盤交易場，則現報
１０﹒２４元，升７﹒７９％。
該股超購逾５２倍，每股定價９﹒５元，接近７﹒５元至１０元的招股價上限，申請一手
５００股，中籤率９０％，應購８手穩獲一手。（ｆｚ）
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