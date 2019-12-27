【回顧展望－新股】阿里巴巴第二上市，香港新股集資蟬聯全球之冠

《經濟通通訊社記者余嘉欣、徐曉瑩２７日報道》全球兩大經濟體今年頻頻在貿易議題上開

戰，觸發環球經濟震盪，再加上本地政局不穩，有公司因而延遲來港上市，預料今年本地ＩＰＯ

數量較去年減少一成七，然而，隨著阿里巴巴（０９９８８）、百威亞太（０１８７６）等大型

新股於下半年在港掛牌，促使港交所（００３８８）蟬聯全球新股集資最多的交易所。



＊今年約１８０新股上市，阿里膺「集資王」＊



港交所最新數據顯示，截至今年１２月１２日有１６４宗新股上市，而另披露１２月１３日

至３１日期間有１８間公司已上市或即將上市，因此推算今年新股數目累計達１８２宗，但仍較

去年減少約１７％。德勤預料，今年主板ＩＰＯ宗數將創下１４５宗的歷史新高，惟創業板

ＩＰＯ料由７５宗大削八成至１５宗。

新股板塊方面，阿里巴巴在新上市條例下來港作第二上市，成為首隻以同股不同權架構第二

上市的公司，亦令科技、媒體及電訊業成為本年度集資規模最大的行業；消費品市場跟隨其後，

而醫療保健及生物科技板塊則排第三。值得留意的是，今年有９間生物科技公司上市，較去年大

增八成。

今年市場焦點無疑落在超大型新股阿里巴巴身上，其集資額達１０１２億元，公開發售部分

超額認購逾４１倍，凍資逾９７０億元，造就其榮登今年「集資王」兼「凍資王」之位，掛牌以

來股價累升１９﹒５％報２１０﹒４元，市值達４５１５５億元（以２４日收市價計）。



＊赤子城科技傳超購１４００倍，大除夕掛牌＊



移動應用及廣告平台服務提供商赤子城科技（０９９１１）傳超購約１４００倍成為「超購

王」。該股將於下周二（３１日）掛牌，下周一（３０日）公布招股反應。

全年新股「回報王」則為傲迪瑪汽車（０８４１８），其招股價為０﹒２４元，以截至本月

２４日收市價１﹒２９倍計，累升幅度近４﹒４倍，每手１００００股，不計手續費賺

１０５００元。

