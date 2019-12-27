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即市新聞

27/12/2019 11:30

【回顧展望－新股】明年新股集資額料持平，冀更多中概股回流

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣、徐曉瑩２７日報道》回顧今年不少新股因本地社會事件及經濟
下行而擱置上市，有會計師認為，料新股市場的最壞情況已過去，對於阿里巴巴（０９９８８）
為首間企業以「同股不同權」架構兼第二上市身份上市，冀吸引更多中概股甚至海外企業來港作
第二上市。

＊明年新股集資額難有突破＊

　　畢馬威中國執業技術及資本市場主管合伙人劉國賢相信，資本市場不太受本地經濟因素影響
，加上現時市況已變得明朗，料市場已消化最壞的情況。對於明年香港ＩＰＯ表現，畢馬威中國
預計，新股市場有望在來年保持競爭力，新經濟及海外企業將成為主要推動力，預料全年有約１
６０宗新股上市，總集資額達３０００億元，與今年持平。
　　安永則較為保守，預測明年ＩＰＯ集資額有２２００億元，除非有特大型ＩＰＯ上市，才有
望升至３５００億元。安永南華區及亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮認為，明年新股宗數難以
預測，加上全球ＩＰＯ有下滑趨勢，因此對於明年港交所能否再次坐穩冠軍之座有保留。
　
＊沙特阿美或來港第二上市＊

　　在新上市條例下，阿里巴巴成為本地歷來首宗以「同股不同權」兼作第二上市的新股，蔡偉
榮表示，若阿里巴巴以第二上市身份，獲納入互聯互通機制，將成為先例，屆時可吸引更多中概
股回流香港上市。他又指，一旦此例可通，海外公司可從而獲得中國的投資者，大大提升港交所
的吸引力。他舉例稱，不排除石油巨擘沙特阿美或來港作第二上市，因早前沙特阿美選擇在沙特
掛牌，惟上市集資規模未達到其理想的目標，因此有機會在海外再作上市。他積極表示：「或許
現在講多Ｄ讓阿美知道，就能像阿里一樣『昐』到阿美回歸！」
　　然而，阿里要短時間「染藍」及吸納北水並不容易。據外電報道，恆指公司會在明年首季進
行諮詢，考慮會否將同股不同權的公司納入成份股，結果將在５月公布。計算一般所需流程，料
阿里最快在明年末才可納入主要恆指基準指數。此外，外媒早前曾報道，考慮到一旦阿里獲批，
其他在美上市的中概股可能因此繞過內地交易所來港上市，影響內地金融市場的健康發展，料短
期證監會向阿里巴巴開綠燈的機會不大。

＊生科股料成市場主要動力＊

　　另外，生物科技公司在新條例下獲准來港上市，畢馬威中國新經濟市場及生命科技主管合夥
人朱雅儀指出，未有盈利的生物科技企業會透過上市集資，支持其長時間的研發工作，現時全球
「獨角獸」公司按年增長逾三成，因此生物科技公司選擇在何處上市亦會是來年的焦點。她又指
，目前除了美國以外，香港是第二大生物科技公司上市的理想地點，因此相信此板塊將是明年港
股新股市場的重要動力之一。

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