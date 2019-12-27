內地上月工業利潤增速轉正，港股現漲３０３點報２８１６７

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股再破頂，其中納指首次衝破９０００點關口，帶動港

股今早高開１６９點報２８０３３點，成功衝破二萬八關。其後，國家統計局公布，１１月份規

模以上工業企業實現利潤總額５９３９﹒１億元人民幣，同比增長５﹒４％，增速由負轉正。經

濟數據佳再度刺激港股升勢，最多漲３１３點報２８１１７，創近５個月新高。恆指現時升

３０３點或升１﹒０９％，報２８１６７點，主板成交１２９﹒６４億元。國指報１１１７４點

，升１３８點或升１﹒２６％。

內地Ａ股樣同樣走高，上證綜合指數報３０２２點，升１５點或升０﹒５２％，成交５０４

﹒０９億元人民幣。深證成分指數報１０３６５點，升６１點或升０﹒６０％，成交７７７﹒４

５億元人民幣。



表列十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １２﹒４４元 升３﹒４９％

瑞聲科技（０２０１８） ６７﹒３５元 升２﹒５９％

金沙 （０１９２８） ４１﹒１５元 升１﹒９８％

吉利汽車（００１７５） １５﹒０６元 升１﹒８９％

舜宇光學（０２３８２） １４０﹒００元 升１﹒８９％



中石油 （００８５７） ３﹒８９元 升１﹒８３％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒８０元 升１﹒７５％

中國神華（０１０８８） １６﹒３２元 升１﹒６２％

騰訊控股（００７００） ３８２﹒８０元 升１﹒５９％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒６０元 升１﹒５１％

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（ｊｔ）

