【新股上市】貴州銀行（０６１９９）暗盤開２﹒４８元，平招股價

《經濟通通訊社２７日專訊》貴州銀行（０６１９９）下周一（３０日）掛牌，今日於輝立

暗盤交易系統，開市價２﹒４８元，與招股價持平。現價最新報２﹒４７元低出０﹒４％，以每

手１０００股計，不計手續費微蝕１０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，暫未錄得任何成交。

貴州銀行於香港公開發售部分接獲５４０３份有效申請，認購合共５５８７萬股發售股份，

公開認購不足，一手中籤率１００％。（ｊｔ）

