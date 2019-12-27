  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2019 09:22

美股再破頂，港股高開１６９點報２８０３３點，國指漲６８點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股再破頂，其中納指首次衝破９０００點關口，惟亞洲
股市走勢牛皮，日經跌９點，首爾跌８點。港股方面則走勢向好，恆指高開逾百點並重上二萬八
關口。節日前後消費股依然落鑊，蒙牛（０２３１９）升１﹒５９％，旺旺（００１５１）升１
﹒２４％；濠賭股近日受國策支持，金沙（０１９２８）高開逾１﹒６％，為開市最佳表現股份
。恆生指數報２８０３３點，升１６９點或升０﹒６１％，主板成交６﹒７５億元。國企指數報
１１１０４點，升６８點或升０﹒６２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５％，報６０﹒８元；港交所（００３８８）
升０﹒５５％，報２５４﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒５３％，報３７８﹒８元；中移動
（００９４１）升０﹒９３％，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５７％，報７
９﹒８５元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒００元　　　升１﹒６１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒９０元　　　升１﹒５９％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒１８元　　　升１﹒３３％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８７元　　　升１﹒３１％
　　港鐵公司（０００６６）　　４６﹒７０元　　　升１﹒３０％

　　瑞聲科技（０２０１８）　　６６﹒５０元　　　升１﹒２９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒１６元　　　升１﹒２７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　７﹒３５元　　　升１﹒２４％
　　長和　　（００００１）　　７５﹒５０元　　　升１﹒１４％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒６０元　　　升１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/12/2019
菲律賓黑色聖誕 颱風最少奪16命
生財有道24/12/2019
【回顧展望】2020年20個投資TIPS(上集)（有片）
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港銀11年來首次減P 料明年將保持不變
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】美國年內三次減息 市場料明年減息機會微
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】港所三年計劃提立足全球 併購倫交所遭拒
生財有道24/12/2019
【回顧展望－金融色變】匯控業績表現未如理想 管理層連番變動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金