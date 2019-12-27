美股再破頂，港股高開１６９點報２８０３３點，國指漲６８點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股再破頂，其中納指首次衝破９０００點關口，惟亞洲

股市走勢牛皮，日經跌９點，首爾跌８點。港股方面則走勢向好，恆指高開逾百點並重上二萬八

關口。節日前後消費股依然落鑊，蒙牛（０２３１９）升１﹒５９％，旺旺（００１５１）升１

﹒２４％；濠賭股近日受國策支持，金沙（０１９２８）高開逾１﹒６％，為開市最佳表現股份

。恆生指數報２８０３３點，升１６９點或升０﹒６１％，主板成交６﹒７５億元。國企指數報

１１１０４點，升６８點或升０﹒６２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５％，報６０﹒８元；港交所（００３８８）

升０﹒５５％，報２５４﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒５３％，報３７８﹒８元；中移動

（００９４１）升０﹒９３％，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５７％，報７

９﹒８５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ４１﹒００元 升１﹒６１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒９０元 升１﹒５９％

碧桂園 （０２００７） １２﹒１８元 升１﹒３３％

中石油 （００８５７） ３﹒８７元 升１﹒３１％

港鐵公司（０００６６） ４６﹒７０元 升１﹒３０％



瑞聲科技（０２０１８） ６６﹒５０元 升１﹒２９％

中生製藥（０１１７７） １１﹒１６元 升１﹒２７％

中國旺旺（００１５１） ７﹒３５元 升１﹒２４％

長和 （００００１） ７５﹒５０元 升１﹒１４％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒６０元 升１﹒１０％

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（ｕｌ）

