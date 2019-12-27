《盤後部署》聖誕假後港股延續樂觀情緒，明年初有望破２８５００

《經濟通通訊社２７日專訊》聖誕假期後，市場仍在消化中美消息，本周三（２５日）中方

表示正在就貿易協議的簽署儀式與美方密切接觸，隔晚（２６日）美股三大指數再創新高，港股

假後復市高開１６９點至２８０３３，重上兩萬八關，盤中一度低見２８０００點，升１３６點

。

其後，受納指升破九千點大關推動，科網股造好，騰訊（００７００）漲１﹒９％至七個半

月高。加上中國上月工業利潤增速轉正，按年增５﹒４％，中資金融股顯著造好，恆指一度高見

２８２２６點，飆升３６２點，創近五個月高。臨近尾市，恆指靠穩，最終收報２８２２５點，

升３６１點或升１﹒３０％。主板成交７４９﹒２６億元。

國企指數報１１１９４點，升１５８點或升１﹒４４％。

Ａ股兩市偏軟，上證綜指報３００５點，跌２點。深成指報１０２３３點，跌６９點或跌

０﹒６８％。兩市合計成交６３２０﹒２１億人民幣，較上日多約２７％。



＊美股現聖誕老人漲勢，寬鬆貨幣政策是推手＊



聖誕假期後，雖交投較淡，美股三大指數仍再創新高，市場對此升勢稱為「聖誕老人漲勢」

。對此，芝加哥商品交易所表示，形成升勢的原因包括交易員情緒樂觀，以及不少大型機構離場

，市場變成散客為主導。根據德銀計算，今年全球股市一直處於瘋狂狀態，總市值增加超過１７

萬億美元。其中，各國央行採取寬鬆貨幣政策成為股市大漲推動力。聯儲局今年鮮有降息三次，

而歐洲央行更是進一步降低了已經為負值的利率，更是進一步提振了市場。

此外，在今年年底中美亦宣布達成第一階段協議，緩和了全球貿易緊張的氣氛；而保守黨亦

在英國大選中獲勝，讓英國脫歐前景明朗。隨著這些不確定性慢慢變得清晰，也推動股市上漲。

摩根士丹利認為，聯儲局將在明年４月或５月擴大資產負債表，屆時投資者或將迎來當前周期的

市場頂部；鑑於市場今年對貿易和聯儲局政策的重視，在五月沽貨離場或是明年的中肯做法。



＊多重利好消息推動，港股升勢料延至明年初＊



美國公布１１月經濟數據均遜預期，但市場仍以中美樂觀的消息為主導，隔晚納指首次升破

９０００點大關，道指亦再創收市新高。此前，中國國務院宣布將於明年１月１日起下調部分進

口商品稅率，在本周三指正在就貿易協議的簽署儀式與美方密切接觸。而美國總統特朗普表示，

中國已準備好簽署首階段貿易協議。中美貿戰頻頻吹暖風，刺激投資者樂觀情緒，推動股市越升

越有。

另外，內地公布１１月工業企業利潤轉升５﹒４％，加上國務院總理李克強表示正研究降準

，市場憧憬明年首季降準，此消息對中港股市更有利。在Ａ股和美股皆造好的情況下，港股今日

重上兩萬八關口，相信在多重利好消息的帶動下，港股此輪升勢可延續到明年年初。若恆指能企

穩２８０００點，料下一步可挑戰２８５００點。（ｆｚ）

