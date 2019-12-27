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即市新聞

27/12/2019 16:50

《盤後部署》聖誕假後港股延續樂觀情緒，明年初有望破２８５００

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聖誕假期後，市場仍在消化中美消息，本周三（２５日）中方
表示正在就貿易協議的簽署儀式與美方密切接觸，隔晚（２６日）美股三大指數再創新高，港股
假後復市高開１６９點至２８０３３，重上兩萬八關，盤中一度低見２８０００點，升１３６點

　　其後，受納指升破九千點大關推動，科網股造好，騰訊（００７００）漲１﹒９％至七個半
月高。加上中國上月工業利潤增速轉正，按年增５﹒４％，中資金融股顯著造好，恆指一度高見
２８２２６點，飆升３６２點，創近五個月高。臨近尾市，恆指靠穩，最終收報２８２２５點，
升３６１點或升１﹒３０％。主板成交７４９﹒２６億元。
　　國企指數報１１１９４點，升１５８點或升１﹒４４％。
　　Ａ股兩市偏軟，上證綜指報３００５點，跌２點。深成指報１０２３３點，跌６９點或跌
０﹒６８％。兩市合計成交６３２０﹒２１億人民幣，較上日多約２７％。

＊美股現聖誕老人漲勢，寬鬆貨幣政策是推手＊

　　聖誕假期後，雖交投較淡，美股三大指數仍再創新高，市場對此升勢稱為「聖誕老人漲勢」
。對此，芝加哥商品交易所表示，形成升勢的原因包括交易員情緒樂觀，以及不少大型機構離場
，市場變成散客為主導。根據德銀計算，今年全球股市一直處於瘋狂狀態，總市值增加超過１７
萬億美元。其中，各國央行採取寬鬆貨幣政策成為股市大漲推動力。聯儲局今年鮮有降息三次，
而歐洲央行更是進一步降低了已經為負值的利率，更是進一步提振了市場。
　　此外，在今年年底中美亦宣布達成第一階段協議，緩和了全球貿易緊張的氣氛；而保守黨亦
在英國大選中獲勝，讓英國脫歐前景明朗。隨著這些不確定性慢慢變得清晰，也推動股市上漲。
摩根士丹利認為，聯儲局將在明年４月或５月擴大資產負債表，屆時投資者或將迎來當前周期的
市場頂部；鑑於市場今年對貿易和聯儲局政策的重視，在五月沽貨離場或是明年的中肯做法。

＊多重利好消息推動，港股升勢料延至明年初＊

　　美國公布１１月經濟數據均遜預期，但市場仍以中美樂觀的消息為主導，隔晚納指首次升破
９０００點大關，道指亦再創收市新高。此前，中國國務院宣布將於明年１月１日起下調部分進
口商品稅率，在本周三指正在就貿易協議的簽署儀式與美方密切接觸。而美國總統特朗普表示，
中國已準備好簽署首階段貿易協議。中美貿戰頻頻吹暖風，刺激投資者樂觀情緒，推動股市越升
越有。
　　另外，內地公布１１月工業企業利潤轉升５﹒４％，加上國務院總理李克強表示正研究降準
，市場憧憬明年首季降準，此消息對中港股市更有利。在Ａ股和美股皆造好的情況下，港股今日
重上兩萬八關口，相信在多重利好消息的帶動下，港股此輪升勢可延續到明年年初。若恆指能企
穩２８０００點，料下一步可挑戰２８５００點。（ｆｚ）

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