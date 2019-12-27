《經濟通通訊社２７日專訊》貴州銀行（０６１９９）公開發售認購不足，每股定價２﹒４
８元，貼近招股價範圍２﹒４６至２﹒６１元之下限；每手１０００股，一手中籤率１００％。
公司於香港公開發售部分接獲５４０３份有效申請，認購合共５５８７萬股發售股份，公開
認購不足。同時，國際發售股份獲輕度超額認購１１％。
貴州銀表示，所得款項淨額約５３﹒０８億元，計劃用於強化資本基礎，以支持其業務的持
續增長。股份將於下周一（３０日）主板掛牌。（ｙｋ）
27/12/2019 10:36
【ＩＰＯ反應】貴州銀行（６１９９）公開發售認購不足近下限定價
《經濟通通訊社２７日專訊》貴州銀行（０６１９９）公開發售認購不足，每股定價２﹒４
８元，貼近招股價範圍２﹒４６至２﹒６１元之下限；每手１０００股，一手中籤率１００％。
公司於香港公開發售部分接獲５４０３份有效申請，認購合共５５８７萬股發售股份，公開
認購不足。同時，國際發售股份獲輕度超額認購１１％。
貴州銀表示，所得款項淨額約５３﹒０８億元，計劃用於強化資本基礎，以支持其業務的持
續增長。股份將於下周一（３０日）主板掛牌。（ｙｋ）
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