《中資異動》水泥股受捧，海螺升逾４％破頂，中建材漲超過２％

《經濟通通訊社２７日專訊》海螺水泥（００９１４）Ｈ股現價升４﹒３６％，報

５６﹒２５元，盤中高見５６﹒５５元兼創上市新高；成交約８３萬股，涉資４６１２萬元。

Ａ股（滬：６００５８５）現價５２﹒６９元人民幣，升０﹒５５％，成交１﹒０６億元人

民幣，涉及２０３萬股。

其他水泥股同樣受捧，中國建材（０３３２３）升２﹒１７％，報８﹒０１元，盤中高見８

﹒０６元。該股暫四連揚累漲４﹒７％。亞洲水泥（００７４３）升２﹒８９％報１１﹒３８元

。

國家統計局資料顯示，２０１９年１至１１月全國水泥產量為２１﹒３億噸，同比增長

６﹒１％，其中１１月單月水泥產量為２﹒２５億噸，同比增長８﹒３％；１至１１月平板玻璃

產量為８﹒４８億重量箱，同比增長６﹒９％，其中１１月單月平板玻璃產量為７７０１萬重量

箱，同比增長７﹒３％。

現時，恆生指數報２８１０２點，升２３８點或升０﹒８６％，主板成交５２﹒６９億元。

國企指數報１１１５９點，升１２３點或升１﹒１２％。

上證綜合指數報３０１４點，升７點或升０﹒２５％，成交１９８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１０３３１點，升２７點或升０﹒２７％，成交３２８﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海螺水泥（００９１４） ５６﹒２５元 升４﹒３６％

亞洲水泥（００７４３） １１﹒３８元 升２﹒８９％

金隅集團（０２００９） ２﹒３３元 升２﹒１９％

中國建材（０３３２３） ８﹒０１元 升２﹒１７％

華潤水泥（０１３１３） ９﹒６６元 升１﹒４７％

山水水泥（００６９１） ２﹒６６元 升１﹒１４％

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（ｋｓ）

