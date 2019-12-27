《中資異動》融創（０１９１８）漲近半成破頂，暫最大升幅國指股

《經濟通通訊社２７日專訊》融創（０１９１８）現價升４﹒５４％，報４６﹒０５元，暫

最大升幅國指股；成交約４９７萬股，涉資２﹒２７億元。盤中高見４６﹒４５元，創上市新高

。

融創近日公布，與首創置業（０２８６８）及其旗下金融平台首金資本簽署戰略合作協議，

雙方憑藉其優勢，重點開展收併購類、產城融合類項目合作，目標合作項目總投資規模為２００

億元人民幣，合作項目基金總規模目標為１００億元人民幣。

現時，恆生指數報２８０８２，升２１８點或升０﹒７８％，主板成交７４﹒４９億元。國

企指數報１１１４９，升１１３點或升１﹒０３％。

上證綜合指數報３０１３，升６點或升０﹒２１％，成交３０１﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１０３４２，升３８點或升０﹒３８％，成交４８３﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２９﹒８０元 升１﹒０２％

世房 （００８１３） ２９﹒７０元 跌０﹒３４％

中國金茂（００８１７） ５﹒８８元 升２﹒６２％

龍湖集團（００９６０） ３５﹒８０元 升２﹒２９％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒６５元 升１﹒３５％



融創中國（０１９１８） ４６﹒０５元 升４﹒５４％

碧桂園 （０２００７） １２﹒４４元 升３﹒４９％

萬科企業（０２２０２） ３２﹒９０元 升０﹒９２％

首創置業（０２８６８） ２﹒３１元 無升跌

中國恆大（０３３３３） ２１﹒３５元 升３﹒１４％

雅居樂 （０３３８３） １１﹒４０元 升１﹒７９％

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（ｙｋ）

