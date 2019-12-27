【駐京專電】北京醫保藥品目錄新增２９７種藥品，刪除１３種藥品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京市醫療保障局對北京市醫保藥品目錄

進行有進有出的調整，新增２９７種藥品，刪除１３種藥品，明年起實施。

此次調整將國家增加的２２７種常規准入品種全部納入北京市醫保藥品目錄；將國家談判成

功的７０種藥品全部納入北京市醫保藥品目錄乙類管理，主要涉及癌症、罕見病、肝炎等治療領

域。

同時，將國家刪除的藥品全部調出北京市醫保藥品目錄；對屬於國家衛生部門重點監控使用

的「神經節苷脂注射劑」等１３種藥品也全部調出北京市醫保藥品目錄。

此外，部分國家談判成功藥品被納入門診特殊疾病報銷。北京市的門診特殊疾病包括惡性腫

瘤、腎透析等１１種。自２００１年起，北京市針對需要長期門診治療、費用較高的大病患者，

建立了「門診特殊疾病」制度，其門診治療發生的相關醫藥費用，按照住院報銷比例和報銷標準

進行報銷，且３６０天內只收取一個起付線。

相關大病患者藥品費用負擔進一步減輕。例如治療腫瘤的「信迪利單抗注射液」，國家實施

藥品談判前，患者年均藥費約２４萬元（人民幣．下同），通過國家談判大幅降價後，患者年均

藥費約為９﹒７萬元，納入門診特殊疾病報銷後，退休職工該藥年均負擔約１﹒５萬元。

