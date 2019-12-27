《午市前瞻》年結臨近，港股料受制２８５００

《經濟通通訊社２７日專訊》港股今日聖誕假期後復市，假期間不單中美貿易談判、美股，

以至內地政策均有正面消息，刺激恆指承接各地股市升勢，一度高見２８２００水平，午收仍漲

逾３００點。

恆指今早高開１６９點至２８０３３，其後升幅曾經收窄，惟２８０００點已見支持。隨著

多隻重磅股、內房及濠賭股集體抽高，港股擴大升勢，高見２８２２６點飆升３６１點，中午收

報２８１９３，升３２９點或升１﹒１８％，主板成交４００﹒５７億元。國企指數升１﹒３４

％或升１４７點，至１１１８３。

Ａ股過去兩日照常交易，今日受惠工業利潤增速由負轉正，各大指數全線上升。滬綜指升０

﹒８５％，報３０３２點；深成指揚０﹒６３％，報１０３６８；兩市半日成交３６０３億元人

民幣。

重磅股全線受捧，騰訊（００７００）隨美國科網股反彈，高見３８５元，午收報３８３﹒

６元，升１﹒８％。內地１月１日起全面開放外資壽險企業持股限制，友邦（０１２９９）已率

先將在華分公司改為全資子公司，今日股價再度突破８０元，午收走高１﹒６４％，報８０﹒７

元。中移動（００９４１）續升１﹒１７％，報６５元。匯控（００００５）旺角分行被破壞今

日暫停服務，惟股價未受影響，半日微升０﹒５％，報６０﹒８元。



＊房地產需求料增，濠賭股升勢再現＊



內地放寬城市落戶條件，花旗料將鞏固基本房地產需求，首選融創中國（０１９１８）、世

茂房地產（００８１３）及旭輝控股（００８８４）。融創飆升４﹒７７％，報４６﹒１５元，

為半日升幅最大國指成分股；旭輝彈３﹒２７％，報６﹒６４元；惟世房偏軟，跌０﹒８４％，

報２９﹒５５元。綠城中國（０３９００）獲湖州項目四成股權，半日揚１﹒６７％，報９﹒１

１元。而碧桂園（０２００７）則跟升３﹒１６％，報１２﹒４元。

澳門財政司為博彩收入大派定心丸，刺激濠賭股再展升勢。銀娛（０００２７）抽高３﹒３

９％，報５８元，為表現最佳藍籌；金沙中國（０１９２８）跟漲２﹒９７％，報４１﹒５５元

；永利澳門（０１１２８）飆４﹒７２％，報１９﹒５４元；美高梅（０２２８２）彈４﹒５３

％，報１２﹒９２元。



＊５Ｇ、手機股續強，資源股集體抽升＊



隔晚蘋果公司股價再創新高，本港上市的手機設備股繼續有追捧。通達集團（００６９８）

今日抽升９﹒７８％，報１﹒０１元，暫四連升；高偉電子（０１４１５）亦漲２﹒１３％，報

１﹒９２元。兩隻手機孖寶升幅較少，瑞聲（０２０１８）升１﹒９８％，報６６﹒９５元；舜

宇（０２３８２）走高１﹒６％，報１３９﹒６元。

５Ｇ概念股亦維持強勢，京信通信（０２３４２）升８﹒４２％，報２﹒１９元，創九個月

高。長飛光纖光纜（０６８６９）亦突破９月及１１月的高位，走高６﹒０１％，報１５﹒１６

元。中通服（００５５２）升３﹒１７％，報５﹒５３元。不過，鐵塔（００７８８）升幅並不

顯著，半日僅升１﹒１８％，報１﹒７１元。

金價重上每盎司１５００美元水平，金屬相關股集體上揚。紫金礦業（０２８９９）飆９﹒

３７％，報３﹒６２元。中國黃金國際（０２０９９）急漲８﹒２％，報６﹒８６元。山東黃金

（０１７８７）升４﹒４９％，報１８﹒１４元。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）亦揚１﹒４

６％，報１１０９元。

有傳內地銅冶煉商計劃減產，部分資源股顯著抽升。洛陽鉬業（０３９９３）再漲１０﹒８

２％，報３﹒３８元。五礦資源（０１２０８）急漲１０﹒４８％，報２﹒３２元。江西銅業（

００３５８）抽升５﹒６６％，報１０﹒８２元。中鋁（０２６００）高收３﹒１３％，報２﹒

６４元。鞍鋼（００３４７）上升２﹒３６％，報３﹒０４元。



＊地產、收租股偏軟，洛陽玻璃急彈兩成＊



受累聖誕假期本地示威持續，地產股偏軟。恆隆（００１０１）跌０﹒３５％，報１６﹒８

８元。新地（０００１６）軟０﹒３４％，報１１７﹒２元。新世界走低（０００１７）跌０﹒

１９％，報１０﹒４４元。信置（０００８３）低收０﹒１８％，報１１﹒３４元

另外，恆安國際（０１０４４）為半日最差藍籌，軟０﹒４４％，報５６﹒１５元。

其他焦點股方面，洛陽玻璃（０１１０８）受惠國企改革消息，顯著抽高升１９﹒６４％，

報２﹒６８元。ＣＥＣ國際控股（００７５９）中期純利急增約２倍，半日高收１８﹒２９％，

報０﹒４８５元。



＊黃偉康：港股明年首季望上三萬關，金屬資源股追落後＊



港股突破過去一周的橫行格局，今早企穩２８０００點。安里主席兼行攻總裁黃偉康對《經

濟通通訊社》表示，內地金融板塊在過去聖誕假期表現不錯，帶動港股今日早段造好，不過下周

踏入年結，加上今日成交不多，料恆指繼續推進的機會不大，並受壓於２８５００點。

展望明年首季，他認為，港股走勢可望更加強勢，有機會突破３００００點關口。主要因為

內地雙融突破一萬億元人民幣，市場對內地金融市場展望樂觀。加上國務院研究全面降準，市場

甚至憧憬有機會下調息率，預計措施在春節前後落實。至於中美貿易談判方面，他認為基於首階

段協議內容已大致公開，重點放在第二輪談判的進展之上，並預料在明年上半年貿易談判消息將

繼續利好大市。

至於板塊方面，他認為金屬資源股為市場所忽略，然而該板塊在過去幾年股價低迷，但近日

個別股份創月高，顯示該板塊有機會反彈；而且過去纏繞該板塊的去庫存問題已大致調整，若明

年資金鏈配合，再加上經濟改善帶動金屬資源需求，整體板塊明年至少在一至兩季有所炒作。當

中，他指出鋼鐵類股份走勢較為落後，建議關注鞍鋼（００３４７），可在現價部署，若衝破３

﹒２５元的阻力位，則上望３﹒７元。（ｙｋ、ｋｌ）

